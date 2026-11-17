En el caso del rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, eso implicaría alcanzar el 5% a finales de año, un nivel que no supera desde 2023, dijo Mark Cabana , jefe de estrategia de tasas de interés de Estados Unidos de BofA, en un informe publicado el martes.

El aumento de los rendimientos de corto plazo en Estados Unidos “debería arrastrar al alza todos los vencimientos” en distinta magnitud y también “presionar al alza las tasas globales”, escribió Cabana . “Esto podría provocar fuertes pérdidas en los bonos de mayor duración a nivel global”.

Los datos de inflación y empleo dejan claro que “las tasas de Estados Unidos no están restringiendo significativamente la actividad económica”, dijo Cabana. Las perspectivas para la política monetaria de la Reserva Federal y los precios del petróleo también pueden contribuir a elevar las tasas, agregó.

Más allá de una inflación elevada y de datos de empleo que han superado las expectativas, “ni los diferenciales de crédito ni el crecimiento de los préstamos se han restringido o desacelerado de manera significativa”, y la mayoría de los inversionistas encuestados por BofA la semana pasada consideró que la política de la Fed es expansiva, en lugar de neutral o restrictiva.

No puede descartarse un incremento de medio punto porcentual en la próxima decisión de la Fed, el 9 de diciembre, y el mercado aún no refleja cuánto más podrían aumentar las tasas, escribió Cabana. Hasta el martes, los contratos de tasas de interés de corto plazo descontaban un endurecimiento total de la política monetaria de unos 80 puntos básicos por parte de la Fed durante los próximos 12 meses.

Yield de Treasuries a 2 años podría llegar a 5% a fin de año

En cuanto a los precios del petróleo, los inversionistas dudan de que frenen la actividad económica hasta que superen los máximos de este año, según BofA. Los futuros del crudo West Texas Intermediate, referencia de Estados Unidos, alcanzaron este año un máximo cercano a US$ 120 por barril en marzo, durante el shock de oferta posterior al ataque de Estados Unidos contra Irán, y cotizaban alrededor de US$ 87 el martes.

BofA está recomendando a sus clientes reducir su exposición a las tasas de corto plazo de Estados Unidos y posicionarse para que estas aumenten más que las de vencimientos más largos.