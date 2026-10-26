“Mantenemos una postura táctica de aversión al riesgo hasta mediados de noviembre”, escribió el estratega en una nota a clientes el viernes. “Esperamos una operación de caída de los rendimientos, las acciones y el dólar estadounidense”.

Hartnett dijo que el mercado todavía necesita incorporar plenamente en los precios una victoria demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que sería negativo para el crecimiento de las ganancias, ya que supondría el fin del actual régimen de bajos impuestos y escasa regulación.

Otro factor que señalaría una recuperación del apetito por el riesgo sería una intervención del Banco Central Europeo o del gobierno francés para revertir el desplome de los bonos franceses, dijo Hartnett. Un máximo en los diferenciales de deuda de los hiperescaladores de IA, que recientemente han inquietado a los mercados, también podría producirse mediante recortes al gasto de capital o un “anuncio extremo de emisión de acciones”, agregó.

Repunte en descenso | S&P 500 con ponderación equitativa quedó bajo referencia por 4 semanas

Los inversionistas siguen destinando dinero a sectores relacionados con la IA. Datos de EPFR Global citados por el banco mostraron las mayores entradas semanales en acciones tecnológicas desde julio. Una encuesta de Bank of America de este mes también mostró que la exposición de los inversionistas globales a la tecnología es la mayor desde agosto de 2020.

En los últimos días, sin embargo, también han adoptado una postura defensiva y buscan refugio ante una serie de riesgos que van desde el alza de los precios del petróleo y los mayores costos de financiamiento hasta la preocupación de que las operaciones vinculadas con la IA estén comenzando a mostrar características propias de una burbuja.

El multimillonario Ken Griffin advirtió esta semana que los inversionistas están “casi con certeza” en medio de una burbuja de IA. Una versión equiponderada del índice S&P 500 —un indicador de la amplitud del mercado— tuvo el jueves su mejor desempeño relativo desde 2024 frente al S&P 500 ponderado por capitalización bursátil.

Mientras tanto, las acciones defensivas de productos básicos de consumo se encaminan a su mejor mes desde 1998.