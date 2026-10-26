Es probable que el ánimo de aversión al riesgo entre los inversionistas se prolongue hasta bien entrado noviembre, según Michael Hartnett, de Bank of America Corp., otra señal de cómo la inquietud en torno a las operaciones vinculadas con la inteligencia artificial y las elecciones legislativas de Estados Unidos ha frenado a los mercados bursátiles.
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