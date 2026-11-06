BCRP. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 4.25% anual entre el 15 y el 21 de octubre del 2026, mientras que en dólares se ubicó en 4% anual, de acuerdo con información del boletín semanal del Banco Central de Reserva (BCRP).

Asimismo, detalló que al 21 de octubre del 2026 la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue de 4.72% anual y en dólares de 4.03% anual.

En este caso se observa una ligera tendencia al alza en relación a lo registrado en setiembre y agosto.

Así, en setiembre la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles se ubicó en 4.67% mientras que en agosto fue de 4.58%, indicó el BCRP.

A 180 días

La autoridad monetaria también señaló que al 21 de octubre la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue de 4.89% anual y que esta tasa en dólares se ubicó en 4.29% anual.

Así, en setiembre la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles se ubicó en 4.81% anual, mientras que en agosto fue 4.74%.

Mayor plazo

En su boletín semanal el BCRP informó que, al 21 de octubre, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles fue de 5.06% anual y en dólares 4.52% anual.

Al igual que en los casos anteriores se muestra una tendencia alza respecto a los meses precedentes.

Cabe mencionar que estos resultados se presentan en un escenario en el cual el crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– mantuvo su tasa de crecimiento interanual en 10.3% anual en setiembre del 2026, de acuerdo con el BCRP.

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