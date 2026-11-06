La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 4.25% anual entre el 15 y el 21 de octubre del 2026, mientras que en dólares se ubicó en 4% anual, de acuerdo con información del boletín semanal del Banco Central de Reserva (BCRP).

En los meses precedentes de setiembre y agosto se mantuvo en 4.24% anual, añadió la entidad.

Asimismo, detalló que al 21 de octubre del 2026 la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue de 4.72% anual y en dólares de 4.03% anual.

En este caso se observa una ligera tendencia al alza en relación a lo registrado en setiembre y agosto.

Así, en setiembre la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles se ubicó en 4.67% mientras que en agosto fue de 4.58%, indicó el BCRP.

A 180 días

La autoridad monetaria también señaló que al 21 de octubre la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue de 4.89% anual y que esta tasa en dólares se ubicó en 4.29% anual.

En este caso, también se observa una ligera tendencia al alza con relación a lo registrado en setiembre y agosto.

Así, en setiembre la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles se ubicó en 4.81% anual, mientras que en agosto fue 4.74%.

Mayor plazo

En su boletín semanal el BCRP informó que, al 21 de octubre, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles fue de 5.06% anual y en dólares 4.52% anual.

Al igual que en los casos anteriores se muestra una tendencia alza respecto a los meses precedentes.

De esta forma, en setiembre se registró una tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles de 5.02% anual, en tanto que para agosto se registró un 4.93%.

Cabe mencionar que estos resultados se presentan en un escenario en el cual el crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– mantuvo su tasa de crecimiento interanual en 10.3% anual en setiembre del 2026, de acuerdo con el BCRP.