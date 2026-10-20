El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el superávit comercial acumulado en los últimos doce meses a agosto de 2026 ascendió a US$ 47,723 millones.

La entidad destacó que la cifra representa más del doble que el registrado hace dos años.

En términos mensuales, la balanza comercial mostró un superávit de US$ 4,714 millones en agosto, superior en US$ 1,949 millones al de igual mes de 2025.

Las exportaciones totales de agosto sumaron US$ 10,815 millones, superiores en 36.9% en comparación con similar mes de 2025, debido al incremento de 30.3% del precio promedio de las ventas al exterior y al aumento de 5% del volumen exportado.

Por su parte, las importaciones se elevaron en 18.8% a US$ 6,101 millones en agosto, producto principalmente del incremento en las compras de petróleo y derivados y en los volúmenes de bienes de capital y de bienes de consumo duradero.

Con ello, en lo que va del año al mes de agosto, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 30,793 millones, mayor en US$ 12,291 millones al conseguido en el mismo periodo del año 2025.