De los siete pecados capitales, la envidia tiene el singular mérito de haber inspirado el nombre de una de las empresas más valiosas del planeta.

En 1993, cuando los fundadores de Nvidia buscaban cómo bautizar su compañía, tenían una particular fijación por las letras NV, abreviatura de next version. Terminaron recurriendo al latín: invidia, que significa envidia. La aspiración era desarrollar una tecnología que pusiera verdes de envidia a sus competidores.

Tres décadas después, su nombre adquiere una ironía que ningún estratega de marca hubiera podido anticipar.

Pero no quiero hablar del historial sentimental de Jensen Huang ni hacer un análisis bursátil de su reincorporación como CEO. Me interesa analizar el episodio desde mi oficio: la publicidad.

¿A qué le estamos haciendo publicidad?

El 23 de noviembre, 11 días después de que renunciara como CEO tras confirmar una relación extramarital, el directorio de Nvidia aprobó por unanimidad el regreso de su fundador, mientras una investigación interna seguía en curso. Sus acciones subieron más de 30% ese día, según varios medios financieros.

La campaña de apoyo Stand With Jensen superaba las 120,000 firmas en solo días. Hubo hasta publicidad exterior: según reportes, el emblemático rascacielos Taipei 101 se iluminó con el mensaje «Taiwan Loves Jensen». El propio presidente Trump dijo haber intervenido para conseguir su reincorporación y difundido una imagen manipulada de Huang en pose triunfal, sosteniendo un sostén rojo.

Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia la semana pasada, en medio de la controversia por su relación con una ejecutiva vinculada presuntamente a China. Foto: EFE.

Si alguien tuviera que evaluar esta historia con los indicadores tradicionales de las relaciones públicas, encontraría una cobertura mediática extraordinaria, una enorme amplificación orgánica y una contundente reacción del mercado. Pero hay un indicador que difícilmente aparecerá en un reporte de PR: el impacto cultural de aquello que estamos celebrando.

En publicidad sabemos que, para incentivar un comportamiento, hay que hacerlo deseable. Y pocas cosas lo hacen más deseable que asociarlo con el éxito.

Albert Bandura, padre de la teoría del aprendizaje social, demostró que aprendemos observando no solo el comportamiento de los demás, sino también las consecuencias que ese comportamiento tiene para ellos. No necesitamos experimentar personalmente una recompensa para aprender de ella.

En otras palabras, las decisiones de un directorio también son piezas de comunicación interna. Y cuando hablamos de una empresa con la exposición de Nvidia, también son piezas de comunicación global.

Lo preocupante es que estamos asistiendo a una suerte de rebranding de los antivalores.

La arrogancia se empaqueta como genialidad. El maltrato, como exigencia. La soberbia, como autoconfianza. La ausencia de consecuencias, como resiliencia.

No necesariamente cambiamos el comportamiento. A veces solo le cambiamos el packaging.

Y en esta campaña, los medios de comunicación, las redes sociales, los líderes de opinión y quienes consumimos y amplificamos estas historias somos también parte del plan de medios.

Esta misma semana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, veremos desfilar campañas que cuestionan el abuso de poder y promueven el respeto. ¿Con qué credibilidad lo hacemos si somos capaces de trivializar las relaciones de poder cuando quienes las protagonizan son suficientemente exitosos? ¿A qué valores les hacemos publicidad y a qué hipocresías les damos presupuesto?

No cuestiono el derecho a equivocarse ni a tener una segunda oportunidad. Cuestiono nuestra facilidad para convertir una segunda oportunidad en una narrativa épica, especialmente cuando su protagonista es alguien extraordinariamente poderoso.

La prueba de fuego de los valores corporativos no ocurre cuando estos coinciden con los intereses económicos de una compañía. Ocurre cuando defenderlos tiene un precio.

Quizás deberíamos incorporar a nuestras métricas de comunicación una pregunta bastante incómoda: después de todo ese alcance, esas impresiones y esos millones de dólares en publicidad ganada, ¿qué hemos conseguido que la gente aspire a ser?

Porque sería una terrible contradicción que, mientras invertimos miles de millones en enseñarle a una máquina a pensar como un ser humano, estemos enseñándole al ser humano que, con suficientes millones, puede prescindir de sus valores.