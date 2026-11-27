La reestructuración afectaría al menos al 9% de la plantilla global, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones siguen en curso. El número total de recortes de puestos aún no se ha definido y podría cambiar tras las negociaciones laborales, agregaron.

Los planes llegan después de que SAP, la empresa de software más valiosa de Europa, reorganizara dos veces este año su comité ejecutivo como parte del esfuerzo del director ejecutivo, Christian Klein, por impulsar una estrategia centrada en la IA. Dos de los seis miembros del comité dejarán la compañía, con sede en la ciudad alemana de Walldorf, en marzo.

“SAP revisa continuamente su organización para garantizar que siga alineada con su estrategia y las necesidades de sus clientes”, señaló la compañía en un comunicado, sin hacer comentarios sobre si se planean recortes de puestos de trabajo.

Como parte de los cambios, la dirección de SAP seguirá rediseñando la forma en que desarrolla y vende sus productos, según las fuentes citadas. Klein busca incorporar herramientas de IA en las aplicaciones de la compañía, después de que intentos anteriores de introducir productos de IA enfrentaran problemas.

Christian Klein, director ejecutivo de SAP SE. Fotógrafo: Alex Kraus/Bloomberg

Se ha pedido a todos los departamentos que identifiquen áreas donde podrían realizarse recortes, con especial atención a las divisiones de producto e ingeniería y ventas, según las fuentes.

Klein asumió este año la mayor parte de las responsabilidades del jefe de producto Muhammad Alam después de que este no renovara su contrato, que termina en marzo. El jefe de ventas, Thomas Saueressig , cuyo papel se había ampliado a comienzos de este año, informó la semana pasada que dejará la compañía para convertirse en director ejecutivo de Ionos Group SE.

Históricamente, SAP ha anunciado grandes reestructuraciones a fines de enero junto con sus resultados anuales, la más reciente en 2024. En ese proceso se eliminaron alrededor de 10,000 puestos, con un costo de unos € 3,000 millones y una duración de más de un año. La reestructuración se llevó a cabo principalmente mediante salidas voluntarias y reconversión laboral, mientras el número total de empleados se mantuvo relativamente estable debido a que SAP contrató personal para nuevos puestos.

En Alemania, donde SAP tiene su mayor número de empleados, el comité de empresa negoció este año una garantía de empleo hasta 2028. SAP emplea a más de 110,000 personas en todo el mundo.