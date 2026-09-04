El grupo automovilístico alemán Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat, Cupra, Audi y Porsche, va a recortar 50,000 empleos más hasta 2030, la mitad en Alemania y la otra mitad en otros países de Europa. Además, planea simplificar su gama de productos como parte de una profunda reestructuración del fabricante de automóviles en dificultades.

La compañía informó el jueves que su consejo de supervisión aprobó por unanimidad un amplio plan de reestructuración para mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad, respaldando la transformación impulsada por el director ejecutivo, Oliver Blume , después de meses de resistencia. El consejo aprobó el denominado “Plan Futuro” en una reunión en Wolfsburgo, según informó Volkswagen en un comunicado.

VW señaló posteriormente en otro comunicado que el plan contempla la eliminación de otros 50,000 puestos de trabajo, lo que eleva a 100,000 el total de despidos previstos. También reducirá sus participaciones y disminuirá su línea de modelos en alrededor de un 50% para 2035.

“De los 50,000 puestos adicionales afectados, aproximadamente 25,000 se encuentran en Alemania y el resto en Europa”, dijo a EFE este viernes un portavoz del grupo Volkswagen .

La decisión otorga a Blume un mandato más sólido para avanzar con cambios que la dirección y el consejo de supervisión consideran esenciales para garantizar la competitividad de Volkswagen a largo plazo, mientras el grupo enfrenta elevados costos, una demanda más débil y una competencia cada vez más intensa.

Blume declaró que la aprobación del plan de ahorro por unanimidad por parte del consejo de supervisión “supone una señal muy positiva para el futuro del grupo Volkswagen”.

Oliver Blume, CEO de Volkswagen AG, interviene en la presentación de Electrifying Europe en Martorell, España, el 3 de junio.

Competencia china

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de EEUU.

Volkswagen, que llegó a tener unos 680,000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, anunció en diciembre de 2024 un primer recorte de 50,000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal VW.

Ahora ha decidido reducir otros 50,000 empleos más porque su capacidad de producción en Europa supera la demanda en más de 500,000 unidades.

Los recortes de empleo han sido muy bien acogidos en bolsa y las acciones de Volkswagen se dispararon un 6.5%, hasta 81.30 euros, al cierre de la negociación de Fráncfort.

El Gobierno alemán también saludó la aprobación por unanimidad porque demuestra que la colaboración entre los interlocutores sociales, empleadores y trabajadores funciona.

Las acciones de Volkswagen han estado cayendo desde 2021 | El fabricante de automóviles ha lanzado varios esfuerzos para aumentar la eficiencia y hacer frente a la competencia.

Reduce a la mitad los modelos

Hasta 2035 Volkswagen va a reducir su cartera de modelos en un 50% y la complejidad de su oferta en un 75%.

Volkswagen quiere producir mayor volumen de ventas por cada modelo con menores costes y mejor tecnología.

Respecto a la marca española Seat, Blume dijo que “más allá del ciclo de producto actual, el futuro de la marca Seat sigue analizándose”, porque seguir invirtiendo en la marca es cada vez más complejo.

Por tanto, siguen siendo posibles varios escenarios más allá de 2030.

En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de Seat pero el grupo no ha tomado ninguna decisión todavía.

En Norteamérica se centrará en los segmentos más rentables y en China se está adaptando a las nuevas previsiones de crecimiento del mercado automovilístico chino y expandirá las exportaciones hacia el Sur Global.

Volkswagen tratar de “allanar el camino hacia un éxito sostenible a largo plazo” en un momento en que “la industria automotriz y sus mercados experimentan la transformación más rápida y fundamental hasta la fecha”, dijo la compañía en un comunicado.

El grupo Volkswagen prevé unas ventas anuales de nueve millones de vehículos y quiere lograr un margen de rentabilidad operativa del 9% 2030.

Para ello necesita lograr un resultado operativo de unos 31,000 millones de euros, con 37,000 millones de euros en gastos generales.

Volkswagen tiene una plantilla mucho mayor que sus competidores | Número de empleados y ventas anuales de los principales fabricantes de automóviles

Volkswagen se establece un objetivo de 135,000 millones de euros para inversiones de capital e investigación y desarrollo en el periodo de 2027 a 2031.

El grupo llegó a tener unos 680,000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, y en diciembre de 2024 anunció un primer recorte de 50,000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal Volkswagen.

Ahora añade un recorte de otros 50,000 empleos porque la capacidad de producción europea de Volkswagen supera actualmente la demanda en más de 500,000 unidades.

Futuro incierto de cuatro fábricas en Alemania

Por ello Volkswagen no puede garantizar una asignación de producción competitiva para las plantas de Emden (Baja Sajonia), Zwickau (Sajonia) y Hannover (capital de Baja Sajonia ) y la de Audi en Neckarsulm (suroeste) de forma escalonada entre 2031 y 2034.

Volkswagen evalúa usos alternativos para estas plantas.

El próximo domingo el estado federado de Salonia-Anhalt, que se sitúa entre Baja Sajonia y Sajonia, celebra elecciones regionales, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) es la gran favorita.

LEA TAMBIÉN: Volkswagen y otras empresas se están volviendo chinas para frenar su declive

El ministro de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, dijo que “ante la competencia internacional, los retos a los que se enfrentan Volkswagen y la industria automovilística alemana son enormes”.

Lies, que se había manifestado hasta ahora en contra del cierre de fábricas, añadió que desarrollarán perspectivas a largo plazo para las plantas.

La vicepresidenta del consejo de supervisión y primera presidenta del sindicato IG Metall, Christiane Benner, dijo que “como la mayor empresa industrial de Alemania, Volkswagen sigue teniendo una enorme responsabilidad con sus empleados y las regiones en las que opera”.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE