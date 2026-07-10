Volkswagen reportó cifras de ventas débiles el viernes, un día después que el gigante automotriz alemán anunciara planes para recortar el número de modelos casi a la mitad, al tiempo que las ventas se desplomaban, particularmente en China.

La empresa, con sede en Wolfsburgo, Alemania, indicó que las ventas del grupo cayeron un 8.6% en el segundo trimestre, hasta quedar apenas por debajo de 2.1 millones de vehículos, y que las ventas tan solo en China se hundieron en más de un tercio.

Tras una reunión del consejo el jueves, Volkswagen señaló que su “reajuste fundamental” de los últimos tres años había entrado en su siguiente fase y anunció planes para simplificar la gama de modelos hasta en un 50%, sin ofrecer detalles.

El director ejecutivo Oliver Blume expuso planes para hacer a VW más rápida y competitiva mediante una menor complejidad, tecnologías enfocadas, una mejor alineación entre los mercados regionales y la reducción de excesos de capacidad, entre otras medidas, al citar un “entorno cada vez más exigente”.

Entre sus principales marcas, la unidad central de Volkswagen registró entregas de algo más de 1 millón de vehículos en el segundo trimestre, una caída del 14% respecto a un año antes. Las entregas de Audi disminuyeron un 8% y las de Porsche bajaron un 18%.

Lamborghini, Skoda y la división de camiones reportaron aumentos, y las ventas crecieron en las Américas y en Europa.

Volkswagen mencionó un cambio drástico durante el último año, incluidas tensiones geopolíticas, el aumento de costos principalmente por aranceles y mayores exigencias regulatorias, junto con una competencia al alza.

Tan recientemente como en diciembre, Volkswagen apostaba fuerte por China, donde los autos eléctricos han ido ganando una mayor cuota de mercado y la competencia es intensa.

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La firma de investigación BernsteinSG, en una nota posterior al anuncio del jueves, manifestó escepticismo.

“VW afirmó que está ampliando su liderazgo tecnológico, una afirmación que probablemente hará levantar cejas dada la velocidad de la innovación entre sus competidores chinos”, declaró BernsteinSG.

También el jueves, cientos de empleados encabezaron una protesta fuera de la planta de Volkswagen en Zwickau para exigir protecciones para los empleos y expresar su oposición a los planes de cerrar el sitio. La fábrica se ha reconvertido por completo para armar autos eléctricos.