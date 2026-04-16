Recientemente, Gestión pudo conocer que Suprajit Engineering Limited inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Suprajit” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía de origne indio inscribió la marca en la categoría 07, que corresponde a productos como filtros en cuanto partes de máquinas o motores, cables de mando para máquinas o motores y bombas de combustible para motores.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

Suprajit: fabricante global de autopartes busca crecer en mercado peruano

Suprajit Engineering Limited es una empresa india de componentes automotrices fundada en 1985, especializada en cables de control, iluminación y electrónica. Inició operaciones en 1987 con la fabricación de cables de alta calidad bajo estándares japoneses. Con el tiempo, se consolidó como el mayor fabricante de cables automotrices en India.

La compañía amplió su portafolio hacia cables para motocicletas, autos, vehículos comerciales y aplicaciones no automotrices. Actualmente produce sistemas de control como acelerador, freno y embrague, además de soluciones de iluminación y componentes electrónicos.

Por ejemplo, ha suministrado sus componentes a Ford, Volkswagen, Suzuki, entre otras marcas globales de autos. Además, abastece al mercado de reposición (aftermarket) y atiende tanto vehículos de combustión como eléctricos.

Suprajit forma parte del Suprajit Group y cuenta con presencia internacional en India, Europa, Norteamérica y Asia. Además, cotiza en la Bolsa Nacional de la India bajo el ticker SUPRAJIT. Los ingresos consolidados de la empresa alcanzaron aproximadamente 7,242 millones de rupias (US$ 87.2 millones) en el tercer trimestre del año fiscal 2024 (octubre-diciembre de 2023).

Aunque en Perú los productos de Suprajit ingresan principalmente a través de importadores, esta solicitud podría reflejar un intento de fortalecer su presencia directa en el mercado o de proteger sus productos frente a posibles imitaciones.

La empresa india no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de tecnología e industrial, ya lo han hecho el 08, 09 y 10 de abril de este año, ¿Cuáles son?

Tecno y Apple apuestan por el Perú: los lanzamientos que estarían preparando

Dentro del segmento de tecnología, el Indecopi recibió la intención de Tecno Telecom (HK) Limited, para registrar la denominación y logotipo de “TecnoAI” en la clase 09, que comprende Teléfonos inteligentes, baterías eléctricas, notebook y tabletas electrónicas.

Tecno Telecom es una empresa vinculada a la marca global de teléfonos móviles TECNO, parte del grupo chino Transsion Holdings, el cuarto mayor fabricante global de smartphones. Actualmente, sus dos marcas TECNO e Infinix operan en el mercado peruano.

En 2026 la marca TECNO anunció en el Mobile World Congress (MWC) su concepto de “Modular Magnetic Interconnection Technology”, un ecosistema de smartphone modular ultrafino (prototipo conocido como TECNO Modular Phone / Tecno Atom) donde los módulos se acoplan magnéticamente sin aumentar el grosor del dispositivo.

En Perú, la marca está presente en las principales cadenas de retail, como Falabella, desde su ingreso en 2020. En ese contexto, esta solicitud de marca podría estar vinculada al lanzamiento de su portafolio basado en inteligencia artificial.

Por su parte, el gigante tecnológico Apple ha solicitado el registro de la denominación de ”MacBook Neo" en la categoría 09, que comprende computadoras portátiles, computadoras notebook, periféricos de computadora, adaptadores de corriente y cables de computadora.

En marzo, Apple lanzó la MacBook Neo de US$ 599 en su mayor apuesta hasta ahora por las computadoras portátiles económicas, con el objetivo de competir con las PC con Windows y las Chromebooks entre los compradores con presupuestos ajustados.

El equipo cuesta US$ 400 menos que cualquier laptop de nueva generación que Apple haya vendido antes, muy por debajo de la MacBook Air, cuyo precio actual es de US$ 1,099. La MacBook Neo estará disponible en colores citrus, plata, índigo y blush, lo que podría hacerla atractiva tanto para estudiantes como para el público general.

La marca, a través de su distribuidor autorizado iShop Perú, anunció este año la preventa de las MacBook Neo en sus tiendas físicas en el país y en su plataforma online, donde se indica que las entregas estarán disponibles a partir del 24 de abril.

Gigante químico alemán apunta al mercado peruano

Dentro de la industria química, la empresa Seitz GmbH, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “SEITZ″ en la categoría 01 y 03, que corresponde a productos químicos para la industria y preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa.

Seitz GmbH es una empresa alemana fundada en 1885, especializada en productos químicos y sistemas para limpieza, cuidado textil e higiene profesional.

Asimismo, opera como proveedor internacional con un portafolio de detergentes, desinfectantes y sistemas de dosificación, orientado a sectores como lavanderías industriales, hospitales y hoteles.

La compañía sigue posicionándose como socio integral: no solo suministra productos químicos, sino también conceptos de proceso y asesoría técnica para optimizar la calidad de lavado, la desinfección y los costes operativos en las plantas de sus clientes.

Dato.

Solo el 08, 09 y 10 de abril de 2026, Indecopi publicó 406 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan Suprajit Engineering, Apple, Seitz GmbH y Tecno Telecom.