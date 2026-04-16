La compañía también abastece al mercado de reposición (aftermarket) y atiende tanto vehículos de combustión como eléctricos. (Foto: Difusión)
La compañía también abastece al mercado de reposición (aftermarket) y atiende tanto vehículos de combustión como eléctricos. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Un fabricante global de autopartes, proveedor de marcas como Ford Motor Company, Volkswagen Group y Suzuki Motor Corporation, estaría evaluando reforzar su posicionamiento en el mercado peruano. Aunque no hay anuncios oficiales, recientes movimientos sugieren una estrategia para ganar mayor control en un sector donde ya participa de forma indirecta.

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