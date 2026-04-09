Miniso es una cadena internacional de retail de origen chino dedicada a la venta de artículos de consumo. (Foto: Difusión).
Miniso es una cadena internacional de retail de origen chino dedicada a la venta de artículos de consumo. (Foto: Difusión).
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Eduardo Sotelo
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Los conflictos por registro de marca no solo se dan entre grandes corporaciones o en sectores tecnológicos. Incluso en productos cotidianos de retail, como utensilios domésticos o ganchos para ropa, el diseño puede convertirse en motivo de disputa cuando dos empresas buscan usar elementos similares para identificar sus productos. Es el caso de la cadena internacional Miniso y la empresa peruana León Plast, que se enfrascaron en un procedimiento ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por la marca figurativa con forma de oso. ¿A quién finalmente favoreció la entidad estatal?

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