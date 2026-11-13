Trabajadores de confianza: desempeñar labores ordinarias no asegura el derecho a reposición | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

En una empresa, un trabajador puede desempeñar simultáneamente funciones de confianza, vinculadas al acceso a información reservada o decisiones empresariales, y labores ordinarias relacionadas con las actividades habituales del negocio.

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