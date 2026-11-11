Publicidad comparativa en Perú: lo que pueden y no pueden hacer las empresas | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

La publicidad se ha convertido en una herramienta clave para que las empresas destaquen frente a sus competidores. En esa búsqueda por captar consumidores, algunas campañas recurren al humor, los colores, las comparaciones y las referencias indirectas a otras marcas. Sin embargo, estas estrategias también pueden generar controversias cuando una compañía considera que los mensajes difundidos perjudican su imagen o cuestionan la calidad de sus servicios.

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