¿La municipalidad puede controlar lo que dice la publicidad de tu negocio? | Foto: Generada con IA-ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Colocar el nombre de un negocio, anunciar una promoción o exhibir publicidad de alguna marca en la fachada puede parecer una decisión del establecimiento. Sin embargo, dependiendo del anuncio, pueden existir reglas municipales y hasta multas por instalarlo sin autorización.

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