Puntualmente, la economía nacional alcanzaría en el 2026 un incremento de 3.1% y de 2.7% el próximo año. El escenario tiene un sesgo a la baja porque está condicionado, además, por los choques internacionales que modifican los precios del petróleo y de los alimentos, así como por el encarecimiento del crédito.

Monge expondrá en la próxima reunión de CADE Ejecutivos 2026 que se realizará en Urubamba, Cusco (del 24 al 26 de noviembre). En diálogo con este diario, adelantó parte de su presentación.

El “escudo” de la baja deuda

La capacidad de respuesta del Perú ante el embate del FEN debe analizarse en tres dimensiones, precisó Monge.

Primero —y quizá el punto más “amable” de la lista—, el país mantiene espacio fiscal suficiente para implementar políticas contracíclicas gracias a una deuda sobre el PBI cercana al 30%: la cifra es favorable en comparación con el 60% promedio de América Latina.

“De hecho ya el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado paquetes fiscales bastante importantes para poder enfrentar este fenómeno. Entonces, la diferencia con episodios emblemáticos, por ejemplo, de hace una, dos o tres décadas, es probablemente este mayor espacio fiscal que hoy tenemos”, dijo.

En efecto, el Gobierno ha confirmado una inyección económica de S/18,000 millones para el 2027, destinada a proteger a los hogares vulnerables, generar empleo y fortalecer la infraestructura pública.

Por ello, como se flexibilizan las metas de déficit para dar paso a este gasto excepcional, Macroconsult proyecta un déficit fiscal de 1.5% en 2026, el cual se elevaría a 2.5% en 2027.

“Lo que hay que ver de manera complementaria es la capacidad de ejecución que van a tener estos mayores recursos fiscales. Hay un paquete máximo de S/18,000 millones, [...] pero no creemos que se vaya a ejecutar todo”, indicó.

La segunda dimensión es la capacidad de prevención física, que hasta el momento es la que muestra mayor exposición. “Hoy las medidas de temperatura sobre el mar nos llevan a cuantificar efectos que podrían ser nunca antes vistos; eso probablemente nos llena de incertidumbre si es que tomamos en cuenta la cartera de proyectos de prevención que hay entre manos, por los eventuales efectos destructivos”, sostuvo Monge.

Finalmente, la tercera dimensión es un contraste temporal: mientras la macroeconomía se recuperaría de forma relativamente rápida tras el golpe del primer semestre del próximo año, el impacto en los activos y medios de vida de las familias vulnerables se desarrollaría a largo plazo.

“Cuando sacamos el foco del aspecto macro y lo llevamos a nivel de las familias, va a haber un grupo que habrá reducido de manera crítica sus activos. Entonces, para cierto grupo de familias, sobre todo para aquellas vulnerables económica y climáticamente, los efectos sí pueden ser persistentes” , detalló el experto.

Para Monge, es mejor priorizar obras que ya registran un nivel de avance en lugar de aquellas que aún deben pasar por estudios técnicos. (Foto: referencial)

El dinamismo por sectores

El sector pesca, de acuerdo con Monge, sufrirá una caída pronunciada de aproximadamente 34% en 2026 y proyectaría un rebote de 3.1% en 2027. En cuanto al sector agropecuario, este presenta contracciones más moderadas pero persistentes: -1.5% en 2026 y -1.1% en 2027.

El vocero también brindó cifras sobre la manufactura primaria: caería entre 7.4% y 7.5% en 2026 por la dependencia de la harina de anchoveta, pero se recuperaría cerca del 3% en 2027.

En esa línea, señaló a la construcción como el sector de mayor fortaleza, con incrementos proyectados de 10% en 2026 y de 7% en 2027. “[La construcción] puede verse un poco golpeada por el lado del gasto de las familias, pero en línea con el aumento de la inversión pública y la inversión privada, construcción es un sector que se va a mantener creciendo relativamente alto. Hay una pequeña desaceleración en el 2027, pero es superfuerte en los próximos dos años”, dijo.

A propósito de la inversión privada, Monge advirtió que tras cerrar el año 2025 con un crecimiento de 10%, la inversión privada mostrará una aceleración en el año 2026: se expandirá a niveles cercanos al 12%. Sin embargo, para el año 2027 experimentaría una corrección a la baja, probablemente a una tasa de crecimiento de 6%.

Al respecto, habrá una especie de “compensación”, ya que la inversión pública crecería 2.5% en 2026 y daría un salto significativo hasta alcanzar un crecimiento cercano al 8% en 2027, impulsado por la respuesta fiscal frente a las emergencias de infraestructura y los choques del FEN.

Minería, finalmente, se observa como un sector capaz de sostener la inversión privada en el futuro. El representante de Macroconsult aclaró que el inicio de las inversiones clave en nuevos proyectos mineros no ocurrirá en el plazo inmediato; es decir, en 2027, sino que está desplazado más bien hacia los años 2028 y 2029.

En agosto, ya se sabía que el FEN costero sería intenso. De hecho, la pesca de anchoveta se vio perjudicada desde mayo, arrastrando con ella la producción de harina y aceite de pescado. (Foto: Andina)