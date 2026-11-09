El Gobierno de Keiko Fujimori presentó ante el Congreso de la República la proposición legislativa para aplicar la cláusula de excepción a las reglas macrofiscales y disponer un retorno gradual de las mismas.

El objetivo es gatillar el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, “como consecuencia de los desastres naturales ocurridos en el país por el fenómeno de El Niño [...]”.

Vale recordar que ese artículo señala que las reglas macrofiscales son de obligatorio cumplimiento, pero pueden ser modificadas de manera excepcional en casos de desastre o de choque externo significativos, “que afecten los ingresos, o cuando la actividad económica por factores exógenos requiera modificar el resultado económico”.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo busca se cambien dos reglas: la referente al resultado económico del Sector Público No Financiero (SPNF) y al gasto corriente del Gobierno general.

En el primer caso, se modificaría el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1621, que regula un retorno gradual a las reglas macrofiscales para el SPNF. Así, la nueva trayectoria para el déficit fiscal anual cambiaría de la siguiente manera:

2027: se ampliaría de 1.4% a 2.4% del Producto Bruto Interno (PBI)

2028: de 1% a 2.2%

2029: de 1% a 1.8%

2030: de 1% 1.4%

2031: se mantiene en 1%

Como se muestra, con el ajuste, recién a partir del 2031 se retornaría a 1% del PBI y, como la ley lo señala, se mantendría en este nivel hacia adelante.

Como se recuerda, la propia presidenta Keiko Fujimori remarcó que inyectarán alrededor de S/ 18 mil millones a la economía peruana, elevando los límites del déficit fiscal y la deuda pública.

Además, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba refirió semanas atrás: “Se ampliará la regla del déficit fiscal para 2027 a 2.4% [desde 1.4%] y llegará a 1% del PBI en 2031. Con esa nueva regla fiscal Perú seguirá como el país con menos deuda de la región, comparado con otros igual de serios en su manejo macroeconómico, como aquellos que forman parte de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México)”, remarcó.

La proposición legislativa también propone que la tasa de crecimiento real anual del gasto corriente del Gobierno general, excluyendo mantenimiento, no debe exceder el 10.5% este año, calculada respecto del mismo agregado ejecutado en 2025. Para el 2027, quedaría en 6.5%.

Actualmente, esta regla establece que: “para los años fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028, la tasa del crecimiento real anual del gasto corriente del Gobierno General, excluyendo el gasto de mantenimiento, no debe ser mayor a la resultante del promedio de 20 años del crecimiento real anual del PBI al que se reduce 1.2 puntos porcentuales [...]”.