A nivel nacional, el número total de usuarios pasó de 805,000 en octubre de 2024 -cuando empezó el periodo de prueba- a 5.6 millones en setiembre de 2026. En las ocho regiones menos bancarizadas, la cifra aumentó de 203,000 a 1.4 millones, según información del emisor monetario.

La expansión también se observa en los usuarios activos del piloto aumentaron 1,005% a nivel nacional respecto a octubre de 2024. Sin embargo, el crecimiento fue mayor en las ocho regiones con menor nivel de bancarización, donde este indicador se incrementó 1,112% durante el mismo periodo.

El mayor alcance del servicio estuvo acompañado por un incremento de las transacciones.

En setiembre de 2026 se registraron, en promedio, 61,900 operaciones diarias a nivel nacional, un 273% más que en octubre de 2024. En las ocho regiones con menor bancarización, el promedio llegó a 19,800 transacciones al día.

Por su parte, el saldo total de dinero digital alcanzó los S/ 13.2 millones al 30 de setiembre de 2026, un incremento acumulado de 224% desde el inicio del periodo de prueba.

Según el BCRP, las regiones con menor bancarización registran los mayores avances en usuarios activos, volumen de transacciones y participación de las recargas en efectivo. Para el emisor monetario, estos resultados son consistentes con una demanda por servicios de pagos digitales en zonas con menor acceso a la oferta tradicional.

Oferta

La expansión del piloto también ha impulsado la participación de empresas no financieras, como las de telecomunicaciones, que pueden ampliar la oferta de servicios de pago en zonas con menor presencia de proveedores tradicionales.

En ese contexto, Bitel, una de las empresas participantes, inició ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el proceso para constituir una Empresa Emisora de Dinero Electrónico (EEDE), denominada BiPay. La iniciativa responde también a que el piloto del BCRP tiene una duración máxima de dos años.

La SBS otorgó a BiPay la autorización de organización el 21 de enero de 2026 y, posteriormente, la autorización de funcionamiento el 10 de setiembre del mismo año.

Con esta autorización, BiPay podrá integrarse al Sistema Nacional de Pagos y aprovechar la experiencia adquirida durante su participación en el piloto del BCRP.