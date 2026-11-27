En su primera etapa, TAPP operará con un grupo cerrado de ocho instituciones, que tendrán habilitadas menos de 1,000 cuentas cada una, señaló a Gestión Iván Schiloff, gerente de producto de GMoney, una de las empresas que participa en esta fase inicial.

Según explicó, el piloto se extenderá hasta fines de marzo de 2027 y estará integrado por cinco bancos y tres procesadores de pago. De esta manera, el número total de cuentas habilitadas será inferior a 8,000.

El ejecutivo comentó que las ocho instituciones vienen trabajando en los procesos de certificación necesarios para incorporarse al sistema y se encontraban cerrando una segunda ronda de pruebas.

Roles

La infraestructura contempla tres roles para las empresas que quieran participar, señaló Schiloff. El primero es el de proveedor de cuentas, que corresponde a las entidades encargadas de mantener los fondos de los usuarios y autorizar las operaciones de pago.

El segundo es el proveedor de acceso, que ofrece la conexión tecnológica para que otras empresas puedan acceder a TAPP y procesar pagos. Y, el tercero es el proveedor de aplicaciones de pago, que permite iniciar las operaciones desde una aplicación, aunque esta no sea de la entidad donde el usuario mantiene su dinero.

GMoney busca participar en los tres roles, afirmó el especialista, con el objetivo de adquirir capacidades y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Convivencia

Uno de los principales desafíos será definir cómo convivirá TAPP con la infraestructura de pagos que ya opera en el país, particularmente la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), a través de la cual se procesan transferencias interbancarias.

Para Schiloff, ambos sistemas podrían funcionar de manera complementaria, en lugar de que uno sustituya inmediatamente al otro.

El ejecutivo declaró que contar con dos infraestructuras también puede representar una ventaja operativa, pues permitiría utilizar una alternativa si alguna de ellas presenta interrupciones. “La decisión sobre qué riel utilizar dependerá, entre otros factores, de los tiempos, las eficiencias y las características de cada operación”, precisó.

Otra de las novedades será la posibilidad de que un tercero inicie un pago sin ser necesariamente quien custodia el dinero del usuario, sostuvo. Asimismo, destacó que TAPP incorporará identificadores o alias para recibir dinero, de modo que los usuarios no tengan que compartir necesariamente su número telefónico.

Estas funcionalidades abren oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocio y ampliar la competencia en los servicios de pagos digitales, acotó.

El sistema permitirá implementar solicitudes de pago (Request to Pay), mediante las cuales un comercio podrá enviar una solicitud al usuario para que este la acepte o rechace. Esta funcionalidad podría utilizarse en establecimientos físicos, páginas web, enlaces de pago o aplicaciones, así como para facilitar cobros recurrentes, por ejemplo, de servicios de telefonía.