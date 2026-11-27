Empresariado. La CADE Ejecutivos 2026, que culminó ayer en Urubamba, estuvo marcada por un entusiasmo empresarial poco visto en los últimos años. La encuesta de Ipsos presentada el miércoles refleja ese cambio de ánimo: el 60% de los ejecutivos consultados considera que el Perú está progresando, el doble que hace un año y el porcentaje más alto desde el 2016. Además, el 41% ha incrementado sus planes de inversión desde la elección del nuevo Gobierno.

Sería poco razonable exigir que en poco más de cien días de gestión se resuelvan problemas que el país arrastra desde hace décadas. Sin embargo, las altas expectativas depositadas en el Gobierno deben contrastarse con su capacidad para ejecutar las reformas anunciadas. Preocuparía que el entusiasmo observado durante CADE termine por restar atención a las dificultades que enfrenta el país.

La propia encuesta de Ipsos ofrece razones para mantener los pies en la tierra. La corrupción, la delincuencia y las economías ilegales siguen encabezando las preocupaciones empresariales, en coincidencia con las de la ciudadanía. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, reconoció el miércoles, en entrevista con este Diario, que el 40% de las obras públicas de los últimos diez años se ha paralizado, diagnóstico que da cuenta de la magnitud de las reformas pendientes.

Un avance concreto fue la firma, ayer, de la adenda con Cálidda para extender el servicio de gas natural a siete regiones. El Gobierno ha conseguido cerrar un acuerdo cuya tramitación se inició durante la administración anterior y que contempla una inversión privada inicial estimada en S/ 2,100 millones. Si bien las primeras conexiones tardarán entre 18 y 24 meses, según la empresa, se ha dado un paso necesario para empezar a cerrar una de las tantas brechas que afectan a los hogares fuera de Lima.

En un país polarizado, es especialmente importante que la recuperación de la confianza empresarial se traduzca en mejoras que pueda percibir un sector más amplio de la población. También corresponde al empresariado cumplir el compromiso expresado ayer por el presidente de CADE, Rolando Arellano, de extender las fronteras de la inversión hacia las regiones.

Las perspectivas favorables que han acompañado el encuentro constituyen una oportunidad. Para aprovecharla, será necesario mantener una mirada crítica sobre el desempeño de las autoridades y exigir avances acordes con los plazos que requiere cada reforma. El entusiasmo que deja CADE debería contribuir a acelerar las decisiones pendientes, sin convertirse en complacencia frente a la realidad del país.