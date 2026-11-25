En el marco de CADE Ejecutivos 2026, Carlos Travezaño, gerente general adjunto de Inland Energy, hizo un balance positivo del año pese al contexto.

“Estando a portas de terminar el 2026, es un balance positivo, a pesar de las circunstancias. En estos tres últimos años Inland ha crecido de forma acelerada”, señaló a Gestión.

Carlos Travezaño, gerente general adjunto de Inland Energy.

Inland Energy casi cuadruplica su tamaño, pero El Niño frena ‘su viento’

La empresa pasó de una capacidad instalada de alrededor de 110 megavatios (MW) en 2023 a cerca de 420 MW en 2026, con lo que casi cuadruplicó su tamaño. “Al día de hoy operamos seis activos: Santa Teresa I (central hidroeléctrica), en Cusco; tres parques eólicos en Ica y dos parques solares en Arequipa”, detalló.

Parte de ese salto se explica por la compra del parque eólico San Juan de Marcona a Acciona Energía, operación que se concretó a fines de diciembre pasado. Con ello, Inland Energy opera tres parques eólicos vecinos en Marcona, donde hoy está centrada en generar sinergias operativas. “Hemos podido consolidar nuestro portafolio eólico”, comentó.

“Por definición somos una compañía de generación 100% renovable. Al día de hoy, el 50% de nuestra generación es hidroeléctrica, el 37% es eólica y el 13% es solar”, precisó.

No obstante, el recurso eólico fue el más golpeado este año. Según el ejecutivo, El Niño llegó desde fines de julio y el viento cayó a un nuevo mínimo respecto de las estadísticas de los últimos diez años.

“El recurso ha estado muy escaso en estos meses, lo cual ha generado un estrés muy grande, no solo en Inland, sino en general en el sistema eléctrico nacional”, afirmó. Esto, añadió, hizo que los precios marginales de la energía subieran de forma muy elevada entre julio y octubre, aunque la situación ya se normaliza poco a poco.

Para 2027, el panorama es distinto. “Lo que se espera, de acuerdo con diversos estudios que venimos encargando, es un año seco, y esa es una contingencia diferente a la que nos tocó enfrentar este año”, anotó.

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Inland Energy alista Santa Teresa II y mantiene Majes en pausa

El proyecto más importante del portafolio es la central hidroeléctrica Santa Teresa II, de 280 MW, que se ubicará aguas abajo de Santa Teresa I. “Es básicamente usar la misma agua que se turbina en Santa Teresa I, lo cual lo hace un proyecto muy eficiente”, explicó Travezaño.

Según el ejecutivo, los estudios están al 95% y hoy se encuentran en la etapa final (a nivel de estudios), con prospecciones geológicas para confirmar la viabilidad técnica.

“Estamos muy confiados en que el proyecto es totalmente viable desde el punto de vista técnico-económico, pero nuestros accionistas nos han pedido hacer una verificación adicional. Esa la vamos a hacer durante el 2027 y, en paralelo, vamos a someter el proyecto a la aprobación final de nuestro directorio”, indicó.

Si todo sale bien, la construcción podría iniciar en 2028. Al tratarse de una obra de cuatro años, la central entraría en operación a fines de 2031. La inversión sería superior a los US$ 500 millones. “Más cerca de los 600 que de los 500 millones de dólares”, precisó.

Con Santa Teresa II, Inland Energy llegaría a casi 700 MW de capacidad instalada.

Distinta es la situación de las centrales hidroeléctricas Majes I y Majes II, en Arequipa, ligadas al proyecto de irrigación Majes Siguas. “Es un proyecto que tenemos en stand by, a la espera de que se solucione lo más importante, que es el recurso hídrico”, sostuvo. Si bien la empresa ya realizó estudios para ambas centrales, su dimensión dependerá del agua disponible en cada etapa.

Inland Energy busca llegar a 1,000 MW al 2030

En paralelo, la empresa prepara la ampliación de sus parques eólicos Marcona y Tres Hermanas, ambos ubicados en Ica, que ya superaron la mitad de su vida útil, así como de sus parques solares. “Parte de nuestra fortaleza son las concesiones y las áreas de concesión que tenemos. Nuestra visión es maximizar la energía que podemos producir en nuestras zonas actuales de concesión”, remarcó.

En una primera etapa, la compañía plantea ampliar en 20% sus parques eólicos, mientras que en los solares podría duplicar o incluso triplicar su capacidad instalada. Ambos proyectos buscan iniciar en 2027, con inversiones que en conjunto rondan los US$ 30 millones.

En el caso solar, el límite está en la red. “La problemática es la capacidad de transmisión en la zona de Majes para poder evacuar nuestra energía. Actualmente ya hay una restricción y, según el plan de transmisión, la capacidad futura ya se viene tomando”, advirtió.

A ello se suma una estrategia de adquisiciones sin metas fijas. “No tenemos un plan específico de compra. Lo que manejamos es una estrategia oportunística: escuchamos opciones cuando se nos acercan a ofrecer activos y también preguntamos si vemos alguno que, por la coyuntura, nos parezca interesante”, explicó.

Sobre la demanda de energía, Travezaño estimó que crece entre 3% y 4%, en línea con la economía, y que los generadores deben prepararse para atenderla. Hoy, más del 95% de la energía que produce Inland Energy se destina al mercado libre, aunque aclaró que no es una estrategia fija.

“Tenemos una visión de llegar a los 1,000 megavatios al año 2030 y estamos trabajando concienzudamente en esa dirección”, concluyó.

DATOS CLAVES.

Proyectos. En operación, Inland Energy tiene seis activos: la central hidroeléctrica Santa Teresa I (Cusco); los parques eólicos Marcona, Tres Hermanas y San Juan de Marcona (Ica); y las plantas solares Majes y Repartición (Arequipa).

En operación, Inland Energy tiene seis activos: la central hidroeléctrica Santa Teresa I (Cusco); los parques eólicos Marcona, Tres Hermanas y San Juan de Marcona (Ica); y las plantas solares Majes y Repartición (Arequipa). Mercado. Más del 95% de su producción atiende a clientes libres.