El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que el país cuenta con 1,183 camas de cuidados intensivos, de las cuales 1,003 se encuentran ocupadas y 159 libres Según indicó, esto representa un nivel de ocupación del 86%.

En el caso de Áncash, indicó que está al 100% de ocupación de camas UCI y en caso se requiera se trasladarán a los pacientes a Lima.

Sin embargo, precisó que solo 21 camas UCI, equivalentes al 1.7 %, están ocupadas por pacientes con dengue.

El ministro señaló que se declaró en emergencia la disponibilidad de las camas UCI y que el Minsa trabaja con EsSalud y las Fuerzas Armadas para ampliarla. Además, indicó que se viene coordinando con el sector privado para contar con su apoyo en caso de que la ocupación llegue a una situación crítica.

El dengue en cifras

Luis Dyer informó que se registran 122 mil casos de dengue y 117 fallecidos por esta enfermedad a nivel nacional. Añadió que 113 mil pacientes recibieron el alta médica y que 110 mil personas ya fueron vacunadas.

Respecto a la campaña de inmunización, el titular del sector indicó que el primer lote de 455 mil vacunas ya fue adquirido y que un segundo envío de un millón 100 mil dosis está llegando al país.

Luis Dyer informó que se registran 122 mil casos de dengue y 117 fallecidos por esta enfermedad a nivel nacional. Foto: Magnific

Dyer precisó que, por el momento, la vacunación está dirigida a personas de entre 10 y 20 años, grupo etario que el Ministerio de Salud ha priorizado por considerarlo el más vulnerable y para el cual, según indicó, existe respaldo científico sobre la efectividad de la vacuna.

LEA TAMBIÉN: Minsa emite alerta epidemiológica por riesgos sanitarios relacionados al fenómeno El Niño

El ministro también hizo un llamado a la población para permitir el ingreso de los brigadistas de salud a sus viviendas, a fin de que puedan brindar orientación sobre las medidas de prevención. Señaló que el 80 % de los contagios de dengue ocurre dentro de las casas.