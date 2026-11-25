La presidenta, Keiko Fujimori, podría viajar a Colombia el próximo 3 de diciembre para participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia. El Senado debatirá este viernes 27 la solicitud del Poder Ejecutivo para autorizar su salida del territorio nacional.

La autorización será evaluada por el Pleno del Senado, que incluyó en su agenda el Proyecto de Resolución Legislativa 31-2026-2031-S. La iniciativa contempla el permiso para que la mandataria se traslade a la ciudad de Barranquilla, Colombia.

El viaje responde a una invitación del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para participar en el encuentro bilateral entre ambos países.

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La Junta de Portavoces del Senado acordó que el debate de la solicitud tendrá una duración de 30 minutos, distribuidos proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.

OTROS TEMAS EN AGENDA

Además de la autorización para el viaje presidencial, el Pleno del Senado debatirá dictámenes vinculados con la donación de alimentos, las exoneraciones del Impuesto a la Renta y la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

También se evaluarán las solicitudes del Ejecutivo para prorrogar los estados de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad, así como en zonas de Loreto.