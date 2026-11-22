El Gobierno autorizó, de manera excepcional y por causas de interés nacional, el egreso y graduación de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrantes de la Promoción “Precursores” 2023-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 010-2026-IN, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según lo dispuesto, los cadetes accederán al egreso y graduación excepcional una vez que culminen el octavo semestre académico, cuya finalización está prevista para el 28 de noviembre de 2026.

El objetivo de la medida es incorporar nuevos oficiales de armas a las unidades operativas encargadas directamente de combatir la criminalidad y reforzar los servicios de prevención, intervención e investigación criminal.

Tras la publicación de la norma, los 341 integrantes de dicha promoción se sumarán en calidad de nuevos oficiales de armas. Según la parte considerativa del decreto, su asignación estará dirigida a las unidades operativas que tienen a su cargo de manera directa el combate contra la criminalidad.

La autorización se ampara en el artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo 1318, aprobado mediante Decreto Supremo 022-2017-IN, el cual permite egresos excepcionales por causas debidamente sustentadas de interés nacional.

El sustento técnico se encuentra en el Informe 279-2026-CG PNP/DIREDDOC-SUBDIR-UNIPLEDU, el cual señala la necesidad de fortalecer los servicios policiales para proteger la vida, integridad, libertad y patrimonio de la población frente a la problemática de seguridad ciudadana y orden interno.

Cabe precisar que la disposición cuenta con el refrendo del primer vicepresidente de la República y encargado del despacho presidencial, Luis Galarreta, y del ministro del Interior, César Astudillo.