Con el objetivo de mejorar el servicio y tratamiento de los asegurados de la familia policial, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) anunció que ejecutará el Plan de Atención 2027.

Jorge Luis López Márquez, gerente general de Saludpol, mencionó que ello se da como parte de la reorganización de Saludpol, por lo cual evalúan la suscripción de convenios con los hospitales de las Fuerzas Armadas y establecimientos bases de las zonas populares de Lima.

A su criterio, se potenciará el abastecimiento de medicamentos en el principal centro hospitalario de la PNP.

“Estamos en una reorganización profunda para mejorar las prestaciones y conseguir más prestaciones para el asegurado. Estamos en miras a firmar convenios con el Ministerio de Defensa, la Marina y la FAP”, apuntó el médico.

Indicó que se avanza con la revisión de convenios con el Hospital del Niño de San Borja, del Niño de Breña, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y hospitales base del Sur, como el María Auxiliadora, del Norte y Este de Lima.

Asimismo, reiteró que están enfocados en que se mejore el servicio en su hospital preferente, a través de Dirsapol, para que “el próximo año no carezca de medicamentos, especialmente para pacientes diabéticos y oncológicos”.