El Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside Janet Tello Gilardi, acordó que la Policía Nacional del Perú (PNP) garantice el traslado inmediato de las personas detenidas en flagrancia hacia las unidades especializadas en esta materia.

Fue durante la tercera sesión de este consejo conformado, además del Poder Judicial y la PNP, por el Ministerio Público y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

De esta manera se busca asegurar juzgamientos rápidos y oportunos, así como demostrar la efectividad de este modelo que fue creado para hacerle frente a la criminalidad que ataca a nuestro país.

Según cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), hasta el último 2 de noviembre, de los 167 mil 269 detenidos el presente año, solo 21 mil 502 (12.85%) fueron derivados a las unidades de flagrancia.

En contraste, 145 mil 767 del total de intervenidos por la policía (87.15 %) terminaron en comisarías y fiscalías comunes, derivando su juzgamiento a la vía ordinaria.

Como se sabe, en esta el periodo de investigación oscila entre 180 y 360 días, en tanto que un proceso inmediato por flagrancia la resolución del caso toma de seis a doce días.

“Las unidades de flagrancia han demostrado su efectividad al resolver casos en tan solo dos días, en drástico contraste con los procesos del módulo penal común que pueden llegar a prolongarse por mucho más tiempo”, señaló Tello Gilardi.

Ante esta situación, la Presidenta del Poder Judicial sostuvo, además, que resulta imperativo garantizar la continuidad, articulación y fortalecimiento de este modelo de justicia.

Si bien la cifra del presente año evidencia un incremento en la proporción de detenidos, a diferencia del año 2025, existe un porcentaje considerable de casos que no es canalizado a través de este modelo especializado.

De los 167,269 detenidos el presente año, solo 21 ,502 (12.85%) fueron derivados a las unidades de flagrancia. FOTOS:GONZALO CîRDOVA / GEC

SIGEF EN AREQUIPA

Otro de los puntos alcanzados por el consejo especializado fue el impulsar las coordinaciones interinstitucionales para la implementación del Sistema Interoperable de Gestión de Flagrancia (Sigef) y su puesta en marcha en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.

El Sigef es una herramienta tecnológica impulsada por el Poder Judicial para optimizar y articular la labor de las entidades que conforman las unidades de flagrancia delictiva.

Asimismo, este sistema facilitará el intercambio de información y la gestión electrónica de los casos de flagrancia, lo cual fortalece la coordinación y el seguimiento interinstitucional.

En la reunión del consejo también se acordó impulsar de manera conjunta la sustentación de la demanda adicional 2026 ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El principal objetivo radica en que nueve unidades piloto pasen a ser modelo en los distritos judiciales de Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto.