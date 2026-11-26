Si bien la comisión ha desplegado audiencias públicas en algunas zonas del país, ya va contrarreloj si se considera que le 31 de diciembre vence el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Hasta ahora, el día previsto para el debate de la Ley MAPE es el 1 de diciembre, según señaló Paredes. En tanto, se ha conocido la intención de gremios de la pequeña minería y minería artesanal aún buscan la ampliación del Reinfo.

Al respecto, Gestión conversó con Julia Torreblanca, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quién mostró su preocupación y pidió a la comisión que tome las riendas de este tema.

Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, destacó el rol que juega la minería en el cuidado del agua. (Foto: IIMP)

“Nosotros hemos sido directos con el tema: no estamos de acuerdo con una ampliación del Reinfo por lo nefasto que ha sido para el país. Ha multiplicado la criminalidad, expone no solamente a las mujeres y niños, sino que viola los derechos humanos de los trabajadores con condiciones que no respetan ni la seguridad ni el medio ambiente. Además, atrae a muchas mafias [...] Ha funcionado como carta blanca para la criminalidad y ha impedido que las autoridades ejerzan sus funciones”, cuestionó.

Agregó: “En este caso particular, creemos que hay una estrategia orquestada para impedir que se ponga fin a esta herramienta que ha generado tanto daño en el país. Vemos con preocupación que priman, al momento, los intereses personales”.

Torreblanca hizo un llamado a la comisión: “Invocamos no solo a la diputada Yenifer Paredes, sino a la Comisión de Energías y Minas en general, que cumpla con su tarea y que, habiendo excedido los plazos reglamentarios, pongan el dictamen a discusión. Entendemos que el proyecto presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es, sin duda, perfectible, pero está dando una oportunidad: un periodo de transición para que los mineros que están en el Reinfo, sin haber concluido todavía sus actividades y la formalización, tengan un tiempo adicional”.

Cabe recordar que a los actores de la MAPE se les “dividirá” en dos regímenes. Uno es el ya existente: el ordinario, que exige primero todas las autorizaciones y permisos correspondientes para otorgar luz verde a la actividad. El otro es el de consolidación, al que ingresarán todos aquellos que tienen registro vigente hasta el 31 de diciembre del 2026 en el Reinfo. Este último, tendrá un plazo de 18 meses.

Proyecto de ley que buscan ampliar el Reinfo

Mientras se entendería que la discusión está sobre la Ley MAPE, lo cierto es que en Congreso de la República hay proposiciones legislativas que van en sentido contrario: buscan ampliar el Reinfo.

“[…] Durante más de una década, se ha extendido el proceso de formalización, sin conseguir los objetivos planteados. Por el contrario, el Reinfo se ha convertido en un escudo de la ilegalidad, en muchos casos vinculada a la criminalidad e inseguridad, y promueve la impunidad“, comentó.

Coordinación con el Minem

Torreblanca comentó que la SNMPE ha compartido con el Minem aspectos que creen se pueden mejorar en la Ley MAPE.

“Por ejemplo, asegurar la fiscalización permanente de las plantas de beneficio por las instituciones especializadas y con experiencia a nivel nacional; y fortalecer los mecanismos de trazabilidad del mineral, incluyendo controles sobre producción, comercio y exportación, así como la trazabilidad de los explosivos, combustibles e insumos químicos“, apuntó.

Añadió: “Es clave garantizar que se corte la cadena ilegal desde la etapa de producción hasta la exportación, con obligaciones para las diferentes entidades públicas, como Sucamec, Senace, OEFA, Osinergmin, Sunafil, Sunat, así como del sector privado en la cadena”.