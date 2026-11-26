El jueves 26 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, mientras los mercados mantienen la atención en los indicadores de inflación y crecimiento económico de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.478. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.478 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 3.39% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una recuperación en los mercados internacionales este jueves, luego de retroceder durante la jornada anterior.

Este comportamiento responde, en parte, a una mayor demanda de activos considerados refugio ante la incertidumbre en los mercados financieros y las preocupaciones por las tensiones comerciales. Otro factor que influye en la cotización de la moneda estadounidense es la expectativa de los inversionistas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados mantienen la atención en los indicadores de inflación y crecimiento económico de Estados Unidos, cuyos resultados podrían reforzar las expectativas de un nuevo incremento de las tasas de interés en diciembre. Una política monetaria más restrictiva suele favorecer al dólar, debido a que mejora el atractivo de los activos financieros denominados en esa moneda.