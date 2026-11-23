El lunes 23 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.455. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.458 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.79% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.456 y se vende a S/ 3.536, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.460 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una ligera corrección este lunes 23 de noviembre, aunque se mantiene cerca de sus niveles más altos de los últimos 19 meses frente a las principales monedas internacionales.

De acuerdo con los movimientos del mercado cambiario, el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una cesta de seis monedas, retrocedió alrededor de 0.2%, hasta los 103.6 puntos, luego del avance registrado durante las últimas sesiones.

Este comportamiento responde, principalmente, a una moderación de las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Los inversionistas han reducido sus apuestas sobre un posible incremento más agresivo de las tasas de interés en diciembre, lo que ha limitado el impulso de la moneda estadounidense.