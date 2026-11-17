El martes 17 de noviembre, el dólar en Perú cerró el día con un ligero descenso, en medio de expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve las tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.415. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.416 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.52% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.418 y se vende a S/ 3.498, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.425 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense inició la jornada de este martes con una tendencia ligeramente a la baja en los mercados internacionales y acumula cinco sesiones consecutivas de avances.

Este resultado responde principalmente a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve las tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias.

Los recientes datos de inflación estadounidense, por encima de lo esperado, y los comentarios de funcionarios del banco central han reforzado las apuestas de los inversionistas por nuevos incrementos en el costo del crédito.