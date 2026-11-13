El dólar registró una cotización mínima de S/ 3.3970 y una máxima de S/ 3.4070 durante la sesión de este viernes, según el BCRP. Foto: Andina.
El dólar registró una cotización mínima de S/ 3.3970 y una máxima de S/ 3.4070 durante la sesión de este viernes, según el BCRP. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El cerró al alza este viernes 13 de noviembre. La cotización de venta del tipo de cambio en el mercado cambiario terminó en S/ 3.4050, frente a los S/ 3.4040 registrados al cierre de la jornada anterior, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante la sesión, la divisa estadounidense abrió en S/ 3.3950 y registró un precio mínimo de S/ 3.3970 y un máximo de S/ 3.4070 en el mercado interbancario. El tipo de cambio promedio se ubicó en S/ 3.4014.

En comparación con la jornada del jueves 12 de noviembre, el precio mínimo del dólar pasó de S/ 3.3990 a S/ 3.3970. Por su parte, la cotización máxima descendió de S/ 3.4110 a S/ 3.4070. Asimismo, el tipo de cambio promedio pasó de S/ 3.4036 a S/ 3.4014.

Tipo de cambio. Foto: BCRP.
Tipo de cambio. Foto: BCRP.

En cuanto a la cotización de venta, el dólar abrió este viernes en S/ 3.3950, por debajo de los S/ 3.4170 registrados al inicio de la sesión anterior. Sin embargo, al cierre de ambas jornadas, la cotización pasó de S/ 3.4040 el jueves a S/ 3.4050 este viernes.

¿Cómo evoluciona el dólar en lo que va del año?

En tanto, al considerar los últimos 12 meses, la variación del tipo de cambio se situó en 0.92% al 13 de noviembre, frente al 1.01% reportado en la jornada previa.

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