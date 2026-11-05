Comicios. Restarán margen de maniobra a Donald Trump, quien ahora deberá negociar más con el Congreso. (Autor: Hammarby / Fuente: Getty Images-iStock)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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La euforia se apoderó de los mercados ayer, conforme los inversionistas vislumbran perspectivas favorables por los resultados de las elecciones de medio mandato en EE.UU.

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