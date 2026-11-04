Los latinos en Estados Unidos fueron el grupo de votantes que más se alejaron de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato después de haber apoyado de manera récord al presidente, Donald Trump, en 2024, coincidieron este miércoles agrupaciones civiles y análisis de medios.

Los votos hispanos se movieron 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas en la Cámara de Representantes frente a la elección de 2024, más que ningún otro grupo étnico o racial, señaló The New York Times, mientras que el The Washington Post también reportó una movida de más de 28 puntos en los condados de mayoría latina.

Los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron 67% del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris, mientras que 17% de los hispanos que votaron por Trump en 2024 ahora respaldaron a la oposición, apuntó la encuesta de votantes de la organización de UnidosUS.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63%) y a gobernadores (66%), señaló el sondeo de 3,014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Míchigan.

Los hispanos hicieron una “elección histórica” con “récords en la participación de votación anticipada”, apuntó Lisette Orellana Engel , directora de política económica de UnidosUS, que reportó que los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos de 2022 a 2026.

“Lo que vimos con este cambio en el apoyo al Partido Demócrata es que no se puede tomar por seguro el voto latino, que ellos van a responder a las campañas que no están cumpliendo sus promesas. La promesa hace dos años era que la economía iba a mejorar, pero vimos que ha empeorado”, declaró la experta.

Los hispanos fueron “decisivos”

El voto latino despertó mayor interés esta elección porque Trump obtuvo casi la mitad de sus sufragios en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano.

El apoyo hispano fue decisivo en contiendas para gobernadores como Xavier Becerra, en California, y Gina Hinojosa, en Texas -los primeros de origen mexicano y latino en ambos estados-, además del próximo senador texano, James Talarico, y más de 20 distritos del Congreso, explicó Franco Caliz-Aguilar, director de Community Change Voters.

Las primeras encuestas muestran que los “hombres latinos fueron los que más se mudaron hacia los demócratas” en todas las contiendas a nivel nacional, con un movimiento de 24 puntos, mientras que en las mujeres fue de 15, detalló Caliz-Aguilar en una entrevista con EFE.

El cambio fue evidente en casi todos los distritos del Congreso de la frontera de Estados Unidos con México, donde los “latinos votaron en la mayoría por los demócratas en todas esas áreas”, expresó Antonio Arellano , director nacional de comunicaciones de Indivisible Project, organización progresista de campañas cívicas.

El camino hacia 2028

Las organizaciones coincidieron en que la elección de mitad de mandato mostró que los hispanos son el mayor grupo de votantes oscilantes, que no son fieles a ningún partido, por lo que serán clave para la elección presidencial de 2028.

“Los latinos son una comunidad muy diversa y quieren mirarse como participantes clave de esta democracia, y es importante que ahora los partidos de los dos lados se den cuenta de que no pueden ganar el futuro o la Casa Blanca sin el voto latino”, avisó Arellano.

El voto de los hispanos fue más un rechazo hacia Trump que un respaldo hacia los demócratas, advirtió Caliz-Aguilar.

“Si los demócratas se acuestan y se quedan dormidos y dicen: ‘Bueno, tenemos el voto latino otra vez y ya todo regreso a lo normal’, en 2028 va a ser una pesadilla para ellos cuando se despierten”, observó.

Cada año, cerca de 1 millón de latinos se vuelven elegibles para votar y ocho de cada 10 pertenecen a la clase trabajadora, por lo que sus votos son “un poder increíble”, concluyó Engel de UnidosUS.