El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario para hablar en un mitin en el Five Flags Center el 1 de noviembre de 2026, en Dubuque, Iowa. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario para hablar en un mitin en el Five Flags Center el 1 de noviembre de 2026, en Dubuque, Iowa. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP).
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Redacción Gestión
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debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

Tras ser consultado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él “es, en gran medida, cierto”, porque el conflicto “provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina”.

“Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, indicó el presidente durante un acto en el que mostró los avances de las obras de la Casa Blanca.

El mandatario, también declaró que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político (‘impeachment’) en su contra porque, consideró, esto “destruiría” al Partido Demócrata.

“Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia”, declaró en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

un día después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato ante el creciente descontento por la guerra de Irán.

“Creo que (Hegseth) está haciendo un muy buen trabajo y, de hecho, pienso que sería muy popular si hiciera eso, pero no he oído nada al respecto”, comentó Trump.

Como se recuerda,

Las declaraciones de Trump llegan poco después de que el vicepresidente Vance culpara en redes sociales a la impopular guerra de Irán de la estrepitosa derrota republicana en los comicios del martes.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes.

Elaborado con información de EFE.

Trump vinculó la derrota republicana con el alza de los combustibles por la guerra contra Irán, pero aseguró que volvería a atacar para impedir que tenga un arma nuclear. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
Trump vinculó la derrota republicana con el alza de los combustibles por la guerra contra Irán, pero aseguró que volvería a atacar para impedir que tenga un arma nuclear. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).

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