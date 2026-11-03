El arancel adicional impuesto por Estados Unidos al Perú es del 12.5%, un alza respecto a la tasa previa de 10%. Composición: Gestión.
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

El Gobierno de Donald Trump se juega hoy el control del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) en las llamadas elecciones de medio término. El resultado podría marcar el futuro de su política exterior, que ha estado caracterizada por el uso de aranceles, cuyo alcance afecta hasta hoy a América Latina, incluido Perú.

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