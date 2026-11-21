Hay conversaciones que se quedan en la libreta de apuntes y otras que se instalan en la memoria del paladar. La visita del enólogo argentino Martín Azcona -miembro de la quinta generación de viticultores de Familia Azcona- a Lima perteneció, sin duda, a esta segunda estirpe. Frente a frente, copa en mano, lo que comenzó como una entrevista periodística terminó convirtiéndose en una clase abierta de geografía, historia familiar y respeto por la tierra.

Para el público peruano, acostumbrado hoy a una gastronomía que exige rigor, origen y verdad en cada insumo, escuchar a un productor que entiende el vino desde la raíz resulta revelador. Azcona llegó a nuestra capital con la serenidad de quien sabe que el verdadero lujo de una botella reside en su capacidad de contar de dónde viene, sin maquillaje y sin concesiones.

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Cuatro siglos de memoria y un valle por descubrir

La historia de Martín Azcona empieza hace casi 400 años en el País Vasco, donde sus antepasados cultivaban la vid como un oficio silencioso, transmitido de padres a hijos. Tras cruzar el océano y echar raíces en Argentina, esa herencia encontró su destino definitivo en el año 2000, cuando la familia decidió apostar por un rincón que entonces pocos miraban con ambición: el valle de Pedernal, al suroeste de la provincia de San Juan.

Quien asocia San Juan únicamente con el calor intenso y los vinos de gran volumen se lleva una sorpresa mayúscula al escuchar a Azcona describir su finca. Pedernal es otra historia. Es un oasis frío, encajonado a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar y protegido por la precordillera de los Andes. Mientras en el resto de la provincia el sol castiga sin tregua, aquí la altitud y los vientos que bajan de la montaña imponen un ritmo distinto: días luminosos que permiten una maduración lenta y noches heladas que obligan a la planta a defenderse, concentrando aromas, color y una acidez natural vibrante.

La arquitectura del suelo: piedra, caliza y rigor

Durante nuestra charla, Azcona insistió en un concepto que todo buen sommelier valora: el vino se hace en la viña y la viña responde al suelo que pisa. En Pedernal, la tierra es austera, pedregosa y, sobre todo, calcárea.

Esa presencia de carbonato de calcio —tan buscada en las grandes regiones de Borgoña— es la firma inconfundible de los vinos de Familia Azcona. En la copa, la caliza no se traduce en pesadez ni en dulzor fácil, sino en textura, tensión y una salinidad sutil que limpia el paladar y pide el siguiente sorbo. Trabajar estos suelos bajo una filosofía agroecológica implica intervenir lo menos posible, dejar que las raíces busquen su camino entre las rocas y entender que el bajo rendimiento por hectárea no es una limitación, sino una garantía de carácter.

El trabajo de las cepas y el pulso del enólogo

Ser pionero en un valle exige intuición y paciencia. Hace más de dos décadas, plantar Pinot Noir en San Juan parecía una excentricidad; hoy, los resultados le dan la razón. Azcona trabaja esta cepa delicada con guante blanco, buscando que exprese la frescura de la montaña antes que la potencia de la madera.

Junto al Pinot Noir, el Malbec de Pedernal muestra una cara distinta a la que solemos encontrar en otras latitudes argentinas: menos mermelada, más fruta roja crujiente, notas herbales de jarilla y tomillo silvestre, y un nervio mineral que lo vuelve sumamente versátil. A ello se suman blancos con estructura, como el Chardonnay y el Viognier, además de proyectos de largo aliento, como el Gewürztraminer y microvinificaciones experimentales —entre ellas, el singular Marziano Nero, un Chardonnay tinto de producción mínima— que hoy continúa impulsando junto a su hijo Aitor, quinta generación de la familia.

La cata: un espectáculo de aprendizaje

El momento de llevar las copas a la mesa confirmó cada palabra de la entrevista. Catar junto al hacedor del vino permite leer entre líneas lo que el líquido calla.

Comenzamos con sus blancos de altura, en los que la amplitud térmica de Pedernal se siente desde el primer instante en nariz: fruta blanca limpia, flores secas y un filo cítrico que sostiene el paso por boca sin fatigar.

Luego llegaron los tintos, encabezados por el Consentido Pinot Noir, un vino honesto, de capa media, con aromas a cereza ácida y tierra húmeda, y un tanino fino que acaricia el paladar. Le siguió el VP Malbec, profundo y elegante, donde la fruta negra convive con esa nota salina y de tiza propia del suelo calcáreo.

El punto más alto de la conversación llegó con Dos Atorrantes, un corte tan personal como audaz que une Pinot Noir criado en roble francés con Malbec sin paso por madera. Lejos de competir entre sí, ambas cepas dialogan con naturalidad: el Pinot aporta la elegancia aromática y la columna vertebral ácida, mientras que el Malbec entrega amplitud, fruta viva y calidez. Es un vino con alma propia, pensado para disfrutar sin protocolos rígidos.

Un puente natural con la mesa peruana

Para quienes vivimos el día a día de los restaurantes en Lima, la llegada de propuestas como la de Familia Azcona es una excelente noticia. Nuestra cocina —rica en acidez, ajíes, fondos largos, carnes a la brasa y productos marinos de carácter— necesita vinos con columna vertebral, que acompañen sin tapar el plato.

La tensión mineral y la frescura natural de Pedernal dialogan de maravilla con nuestra mesa. Un Pinot Noir de montaña encuentra un aliado natural en un tiradito de atún o en un arroz con pato de cocción cuidada, mientras que un Malbec calcáreo o el corte de Pinot y Malbec acompañan con elegancia desde un lomo saltado al wok hasta cortes nobles a la parrilla, limpiando el paladar gracias a su vibrante acidez.

Al despedirnos, quedó la certeza de haber presenciado algo más que una presentación comercial. Martín Azcona nos recordó que, detrás de cada gran etiqueta, hay una familia que escucha a la montaña, respeta los tiempos de la tierra y entiende que el mejor puntaje de un vino siempre será el silencio atento de quienes lo comparten alrededor de una mesa.

Carpe Vinum. “Aprovecha el vino”.

Sobre Martín Ascona: es un enólogo y empresario argentino, con operaciones en el Valle de Pedernal, San Juan. Dirige la elaboración de los vinos de la bodega familiar y es conocido por sus vinos agroecológicos de alta gama.

También es winemaker y responsable de la producción de Familia Azcona, que elabora unas 20,000 botellas al año en un suelo calcáreo oceánico único en Argentina.