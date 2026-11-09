Como sommelier, sigo el ritmo de las estaciones no por las fechas, sino por lo que la gente busca en su copa. Y este año hay una verdad indiscutible flotando en el aire: el gin se ha apoderado por completo de nuestras barras, convirtiéndose en el rey absoluto de la coctelería estival de alta gama.

Hoy, los cócteles tendencia exigen pureza, frescura y una sutil complejidad que alivie el calor sin saturar el paladar. Desde los Gin & Tonics minimalistas y botánicos hasta los sofisticados giros del clásico Negroni o el refrescante Tom Collins, el consumidor peruano busca etiquetas con identidad. Queremos historias en la copa. Y, precisamente, ahora que las barras vibran con fuerza buscando el destilado perfecto para esta temporada, una noticia maravillosa llega desde el sur para consolidar nuestro orgullo: el gin peruano Cruz del Valle acaba de alzarse con la Gran Medalla de Oro en los prestigiosos Argentina Spirits Awards (ASA 2026).

Lo que hace que Cruz del Valle sea una anomalía poética ideal para esta temporada es su espina dorsal. Mientras la mayoría de ginebras del mundo utilizan un alcohol neutro de grano, este campeón utiliza como alcohol base las uvas Quebranta de Ica.

Ver brillar este estandarte nacional en la rigurosa categoría London Dry en la cuna del vino sudamericano, Argentina, me llena de un orgullo que no cabe en estas líneas. No es un triunfo cualquiera; es la confirmación de que la alta gama nacional se escribe con paciencia, maestría y alma.

Cuando el Pisco se viste de gin

Para entender la finura de este destilado que será el protagonista de nuestro verano, hay que trazar su ruta geográfica y emocional. Estamos ante una obra concebida en el corazón de Ica, en el distrito de Pachacútec, específicamente en las tierras asoleadas de Atalaya. Es allí donde opera la Destilería Enrique del Carmen.

Detrás de este proyecto hay rostros y pasiones compartidas: al impulso tenaz de los hermanos y periodistas especializados John y Junio Santa Cruz, se une la herencia y hospitalidad de Nyrla Lévano, en cuya bodega iqueña opera el proyecto. La batuta maestra es de un director de orquesta impecable: el ingeniero y enólogo José Falconí. Juntos apostaron por la filosofía del sosiego, esperando tres largos años de maduración y reposo antes de develar su creación al mercado.

Lo que hace que Cruz del Valle sea una anomalía poética ideal para esta temporada es su espina dorsal. Mientras la mayoría de ginebras del mundo utilizan un alcohol neutro de grano, este campeón utiliza como alcohol base las uvas Quebranta de Ica. Sí, la cepa fundacional de nuestro pisco que aporta una estructura y una sedosidad aterciopelada únicas en boca.

En su segunda destilación, este alcohol abraza un coro de botánicos locales recolectados con pinzas: la mística muña, la vivacidad cítrica de la hierba luisa, la frescura del toronjil, los aceites de la naranja y la elegancia del cedrón. El resultado en nariz es una eclosión de primavera andina; en boca, un destilado noble y refrescante que cautivó a jueces internacionales de la talla del experto japonés Toshio Ueno y nuestra respetada Lucero Villagarcía.

El disfrute gastronómico

Para hacer frente a este verano adelantado, un campeón del mundo exige un servicio a la altura. Busquen un copón de cristal generoso, llénenlo hasta el borde con cubos de hielo cristalino y dejen que el frío despierte los aceites esenciales del gin. Viertan una tónica premium de burbuja fina y decoren simplemente con una sutil piel de naranja y una ramita fresca de hierba luisa que funcione como un faro aromático.

Así que esta noche, cuando busquen un refugio de paz frente al calor, sirvan una copa, pongan un buen disco de jazz o una criolla con swing, y brinden por el talento peruano. ¡Salud por Ica! ¡Buen viaje y mejor música para todos!

Carpe Vinum. “Aprovecha el vino”.