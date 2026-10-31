El presidente de Argentina, Javier Milei, tras el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, España, el 21 de octubre del 2026. (EFE/ Mariscal).
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Agencia Bloomberg
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Diego Esquivel escuchaba las historias increíbles que llegaban desde el sur mientras su carrera se estancaba en Buenos Aires: sueldos altísimos, un crecimiento vertiginoso y pequeñas empresas con tanto dinero que no sabían qué hacer con él.

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