Según nuestro ordenamiento jurídico, sí existe una opción de residencia por inversión, mas no de ciudadanía ni de nacionalidad. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)
Según nuestro ordenamiento jurídico, sí existe una opción de residencia por inversión, mas no de ciudadanía ni de nacionalidad. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)
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Paolo Rojas
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Argentina avanza con un nuevo esquema para atraer capitales extranjeros mediante la denominada “ciudadanía por inversión”. El Gobierno de Javier Milei anunció un programa que permitirá a ciudadanos extranjeros solicitar la nacionalidad argentina a cambio de un aporte económico al Estado o de una inversión en títulos públicos.

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