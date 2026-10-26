Fotografía de archivo de personas que acuden a votar durante unas elecciones en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de personas que acuden a votar durante unas elecciones en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel
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Redacción Gestión
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al Congreso del próximo 3 de noviembre o en procesos pasados.

“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1´000,000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

pese a que no existen pruebas de un fraude que alterase el resultado.

“Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así. Fueron unas elecciones amañadas, pero gané por millones de votos”, indicó Trump tras votar de manera anticipada en Florida.

El pasado 16 de julio, T

En las actuales elecciones de medio mandato se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, en las que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías.

Los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de quedarse con el control de la Cámara Baja.

Ante ello, el 70 % de los estadounidenses no confía en que Trump acepte los resultados si los republicanos pierden los comicios, según una encuesta de la semana pasada de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

Elaborado con información de EFE.

El mandatario dio un discurso a la nación en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020, nuevamente sin aportar pruebas contundentes sobre un supuesto fraude. (Kent NISHIMURA / AFP)
El mandatario dio un discurso a la nación en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020, nuevamente sin aportar pruebas contundentes sobre un supuesto fraude. (Kent NISHIMURA / AFP)

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