El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe “nada” sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

“No sé nada sobre ello”, dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado al país suramericano.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, agregó el mandatario. Trump a reporteros en Washington.

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).

Rubio atribuye la vuelta de Machado a la labor de EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Rubio aseguró que “Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana”.

Además confió en que “todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera”.

El mensaje del secretario de Estado llegó después de que se conociera que Machado había reaparecido este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz y desde entonces no había vuelto a su país.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela llevaba semanas rodeado de rumores y finalmente se concretó este domingo.

Elaborado con información de EFE