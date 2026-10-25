La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, en Venezuela. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, en Venezuela. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
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Agencia AFP
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, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año de exilio.Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en un mensaje en X. Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, escribió en X.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó González Urrutia en su mensaje.González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

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