María Corina Machado. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
María Corina Machado. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, vive en Panamá con un perfil muy bajo, sin que se conozcan apenas salidas públicas o encuentros con simpatizantes, mientras prepara su ansiado regreso a Venezuela después de haber visto frustrada su vuelta en al menos siete ocasiones.

dijo a EFE una fuente conocedora de la situación de la líder opositora, cuyo círculo se ha mostrado particularmente hermético a la hora de hacer cualquier tipo de declaración sobre su ella.

Ese bajo perfil contrasta con su visita a Panamá en mayo de 2026, cuando la política venezolana, con una apretada agenda, concedió una rueda de prensa acompañada de miembros de la oposición, celebró un encuentro multitudinario en una céntrica calle de la capital arropada por cientos de simpatizantes y mantuvo una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El vínculo simbólico con Panamá

Machado llegó a Panamá en el marco de una gira internacional posterior a la concesión, en diciembre de 2025, del Premio Nobel de la Paz, que recibió finalmente en persona en Oslo después de no llegar a tiempo a la ceremonia oficial debido a las dificultades de su salida clandestina de Venezuela. La líder opositora salió de Venezuela por vía marítima hacia Curazao y desde allí viajó a Noruega, tras permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

María Corina Machado. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
María Corina Machado. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).

En mayo, Machado destacó el vínculo político y simbólico que atribuía a Panamá al recordar que en ese país estaban resguardadas actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.

En sus palabras, Panamá había sido escogido como un “segundo hogar” para custodiar ese “tesoro”, como respaldo de su denuncia de fraude en los comicios, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro.

Los intentos fallidos de salir del país

Pero casi no se le ve en ese segundo hogar. Machado difundió el 29 de junio un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela tras el potente doblete sísmico que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.

En ese video, denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Panamá.

Pero su presencia en Panamá volvió a ser noticia este mes, después de conocerse tres nuevos intentos fallidos de salir del país, ya que Curazao, Bonaire, Aruba – islas caribeñas muy cercanas a Venezuela – negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato.

Un apoyo incondicional no tan claro

Para analistas consultados por EFE, este bajo perfil de Machado en Panamá se debe a un cambio en la postura del país sobre la situación de Venezuela.

El excanciller citó una declaración de Mulino este mes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, cuando un periodista le pidió un mensaje para los venezolanos y respondió “que haya elecciones pronto”, lo que supone, afirma, “un cambio con relación a tener que reconocer las elecciones que ya se hicieron”.

El analista José Stoute opina también que Panamá navega entre dos aguas, pues «ha de mantener dos posiciones al mismo tiempo»: de respaldo a Machado y también al Gobierno de Trump.

Machado tiene clara su postura. “Estoy decidida a regresar a casa para estar al lado de nuestro pueblo y trabajar con todos los que estén listos para reconstruir nuestra nación”, dijo esta semana.

TE PUEDE INTERESAR

María Corina Machado acusa al Gobierno de impedir su regreso para ayudar a víctimas del terremoto
Gobierno de Venezuela dice que no está planteada una negociación con María Corina Machado
Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio
María Corina Machado denuncia que Delcy Rodríguez “pretende prolongar el terror”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.