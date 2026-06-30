La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el cierre del espacio aéreo ordenado por el Gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez le impide regresar a Venezuela para participar en las labores de apoyo tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron al menos 1.719 fallecidos, más de 5.000 heridos y miles de damnificados.

Desde Panamá, donde permanece a la espera de poder ingresar al país, la exdiputada sostuvo que las restricciones no solo afectan su retorno, sino también el de ciudadanos que buscan colaborar con la atención de la emergencia generada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Machado afirmó que las medidas adoptadas por las autoridades dificultan la llegada de ayuda humanitaria y complican la respuesta frente a una crisis que calificó como una “catástrofe”. “El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar”, manifestó.

La dirigente señaló que su intención es incorporarse a las tareas de asistencia y acompañar a las familias afectadas por el desastre. “Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, expresó.

La dirigente calificó la situación que atraviesa Venezuela como una "catástrofe" y cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis. (MARTIN BERNETTI / AFP)

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Machado también acusó al Gobierno de obstaculizar las iniciativas ciudadanas para distribuir alimentos y medicinas en distintas zonas del país. Según indicó, esa situación se suma a las dificultades que enfrentan equipos internacionales de rescate para ingresar a territorio venezolano.

Asimismo, denunció que periodistas han encontrado trabas para desarrollar su labor informativa en las áreas afectadas. A su juicio, estas restricciones limitan el acceso a información sobre la magnitud de la emergencia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades golpeadas por el desastre.

“Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, sostuvo la líder opositora, quien insistió en que la prioridad debe centrarse en la atención de las víctimas y en facilitar el ingreso de ayuda.

Las declaraciones se producen un día después de que Machado afirmara, en una entrevista concedida a la cadena Fox, que considera un deber regresar a Venezuela para acompañar a la población. En esa oportunidad aseguró que el país necesita afrontar unido las consecuencias de la tragedia y expresó su confianza en poder volver “muy pronto”.

La dirigente permanece fuera de Venezuela desde finales de 2025, luego de pasar varios meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024 para evitar ser detenida. Desde el exilio ha mantenido una activa presencia pública y ha continuado pronunciándose sobre la situación política y humanitaria del país.

Pese a las restricciones que denuncia, Machado reiteró que mantiene firme su decisión de regresar a Venezuela para colaborar en la atención de la emergencia y en la coordinación de los esfuerzos ciudadanos destinados a apoyar a las víctimas y contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas. “Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”, afirmó.