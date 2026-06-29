Un hombre camina frente a edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Un hombre camina frente a edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
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Agencia EFE
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Un sismo de magnitud 4.6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1,450 muertos y 3,150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4.2.

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El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

Fotografía que muestra edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Fotografía que muestra edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).

Continúa la búsqueda de supervivientes

Este domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez,

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

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Actualización de cifras

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.

Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3,150 personas heridas, una cifra menor a la de 3,238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12,721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo.

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