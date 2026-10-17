La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país está cerca de alcanzar la meta de “hambre cero”, pese a las denuncias de organizaciones civiles sobre la inseguridad alimentaria y el elevado costo de los alimentos.

“Acabamos de llegar de Roma, de nuestra participación en la Cumbre Mundial de Alimentación y yo tengo que decirle al pueblo venezolano, muy responsablemente: estamos muy cerca, nuevamente, de la meta hambre cero”, señaló Rodríguez. Esto tras su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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La mandataria hizo estas declaraciones durante un encuentro con comunidades para coordinar los preparativos de una consulta popular prevista para el domingo, en la que se elegirán proyectos promovidos por organizaciones comunitarias.

Durante su visita a Roma, Rodríguez anunció la puesta en marcha del Plan Venezuela Alimenta, destinado a articular los procesos de producción de alimentos, así como la presentación de una nueva ley de economía local ante el Parlamento venezolano.

La presidenta encargada sostuvo que la alimentación es un derecho vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo de las personas.

También señaló que garantizarlo requiere políticas públicas sostenidas, inversión, tecnología, financiamiento y cooperación internacional.

En el marco del foro, Rodríguez se reunió el martes con el director general de la FAO, Qu Dongyu, con quien abordó asuntos relacionados con la seguridad alimentaria mundial.

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No obstante, la situación alimentaria en Venezuela sigue siendo objeto de preocupación. Organizaciones no gubernamentales denunciaron problemas de acceso a los alimentos, mientras que también se han cuestionado las deficiencias del programa estatal de alimentación escolar, que en algunas ocasiones carecería de fuentes de proteínas.

A ello se suma el costo de la canasta alimentaria frente a los ingresos de la población. Según cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros, una familia venezolana de cinco integrantes necesitó US$ 755,36 para cubrir sus gastos de alimentación en agosto.

El salario mínimo mensual venezolano, por su parte, equivale a una fracción de dólar, aunque el Gobierno entrega bonos para complementar los ingresos.

Elaborado con información de EFE