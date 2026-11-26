La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de procedimiento operativo para regular la apertura y administración de las cuentas especiales de aportes por consumo (CEAC), previstas en la Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano.

Las CEAC serán independientes de los aportes obligatorios y voluntarios, y estarán destinadas a los afiliados al Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP) menores de 65 años que no hayan accedido a una pensión o beneficio previsional.

El SIPP comprende el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

En estas cuentas se registrarán los aportes calculados como un porcentaje de los consumos realizados por los afiliados, sustentados en boletas de venta electrónicas emitidas durante un año, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Según el proyecto, los afiliados al SPP tendrán su cuenta en la empresa administradora de fondos (EAF) en la que realizan sus aportes obligatorios. En el caso de los afiliados al SNP, podrán elegir libremente la EAF.

Si no realizan una elección, la cuenta será asignada a la entidad que cobre la menor comisión por su administración, según los criterios establecidos por la SBS. Los afiliados podrán posteriormente trasladar su cuenta a otra EAF.

La apertura de las CEAC está prevista para diciembre de 2026, mientras que el cómputo de las boletas de venta electrónicas para calcular los aportes comenzará el 1 de enero de 2027.

El proyecto también establece que los recursos de estas cuentas serán invertidos inicialmente en el fondo tipo 2. Sin embargo, los afiliados podrán solicitar un cambio de fondo, de acuerdo con el procedimiento y los requisitos que establezca la SBS.