Tras una década de turbulencia política, los ejecutivos apuestan a que el gobierno proempresarial de la presidenta Keiko Fujimori finalmente traerá estabilidad y dará un nuevo impulso a la economía peruana.

“Todo lo bueno que tiene Perú lo sigue teniendo, pero además ahora un gobierno que es probablemente muy difícil que pierda continuidad y que le tiende la mano a la inversión”, dijo Juan Pedro Oechsle , CEO de Banco Santander Perú, en una entrevista al margen del foro empresarial Conferencia Anual de Ejecutivos, cerca de Cusco. Las entradas para el exclusivo encuentro de los principales ejecutivos del país cuestan hasta US$ 2,000 cada una.

“Creo que es el mejor momento del país en 25 años”.

Oechsle dijo que el banco está observando más inversión extranjera, una mayor demanda de préstamos corporativos, fusiones y adquisiciones, y clientes con un fuerte interés por invertir en sectores como agricultura, infraestructura y energía. Salvo que se produzca algún acontecimiento global extraordinario, espera que la economía peruana crezca alrededor de 5% anual hacia el final del mandato de Fujimori, en 2031.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba , fue más allá y dijo durante un panel que Perú podría superar el 5% de crecimiento hacia la mitad del mandato, aunque las previsiones oficiales del gobierno son más cautelosas y sitúan la expansión en torno al 4% a partir de 2028.

La inversión del sector privado ya crece a tasas de dos dígitos respecto de un año antes. Esto ocurre pese a un fenómeno de El Niño inusualmente intenso que está provocando inundaciones destructivas en la costa norte de Perú y aumentando el riesgo de sequía en el sur de los Andes y partes de la Amazonía.

El banco central estima que este fenómeno climático cíclico restará unos 0.9 puntos porcentuales al crecimiento de Perú este año y otros 1.1 puntos en 2027.

Aun así, el gobierno de Fujimori espera que la economía crezca 3.1% en 2026 y 3.4% el próximo año. Si se cumplen las previsiones, Perú consolidaría un crecimiento anual superior al 3% después de que la economía se recuperara de una inusual recesión en 2023.

El país, rico en cobre, ha sido durante mucho tiempo una de las economías de mejor desempeño de América Latina, con un crecimiento dinámico, una moneda estable y tasas de interés relativamente bajas, y ha resistido en gran medida el caos político que llevó a Perú a tener 10 presidentes en una década.

Sin embargo, años de inestabilidad e imprevisibilidad política impidieron que Perú alcanzara su potencial de crecimiento, y los peruanos terminaron “casi habían prescindido del gobierno”, dijo el presidente de CADE, Rolando Arellano .

“La gente se quejaba de lo que las autoridades podían hacer, pero no esperaban que hicieran cosas”, dijo Arellano . “La queja ya deja de ser el elemento central” en las conversaciones privadas del encuentro, agregó. “Eso muestra cierto nivel de optimismo”.

Fujimori asumió el cargo en julio como la tercera presidenta de Perú este año, después de ganar una elección por un margen mínimo con la promesa de eliminar barreras a la inversión y reducir la delincuencia antes de que termine su mandato de cinco años. Su partido es la principal fuerza en el Congreso, lo que ha elevado las expectativas de una menor incertidumbre política tras años de enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El regreso a un Congreso bicameral también hará más difíciles las destituciones presidenciales, dijo Julio Velarde, veterano presidente del banco central.

“Ahora sacar su presidente es altamente improbable. Tenemos un gobierno que va a durar 5 años”, dijo Velarde durante un panel, y agregó que en sus dos décadas al frente del banco central ha visto pasar a más de 30 ministros de Economía.

La confianza empresarial se disparó tras la victoria de Fujimori hasta alcanzar su nivel más alto en casi nueve años, según encuestas del banco central. La euforia inicial se ha moderado desde entonces, pero el optimismo se mantiene.

Las exportaciones agrícolas peruanas, solo superadas por las mineras, podrían duplicarse hasta US$ 30,000 millones al final del mandato de Fujimori, dijo Gabriel Amaro , presidente del gremio agroindustrial AGAP, siempre que el sector conserve los beneficios tributarios que algunos grupos de oposición en el Congreso buscan eliminar.

“Tenemos una oportunidad, pero tenemos que aprovecharla”, dijo Amaro . Celebró los esfuerzos del gobierno para combatir la delincuencia, pero señaló que debe actuar con mayor rapidez y adoptar medidas más contundentes, ya que la inseguridad eleva los costos de las empresas agroindustriales.

Arellano, quien también es fundador de la consultora local Arellano Consultoría para Crecer, destacó los planes del gobierno para destrabar proyectos paralizados, con una meta de 20 en 2027, y reducir la burocracia para obtener permisos mineros. También dijo sentirse alentado por las autoridades regionales y locales elegidas en octubre pasado, que asumirán sus cargos antes del próximo año, y describió solo a unas pocas como “antisistema”.

De cara al futuro, Arellano dijo que el desafío es extender los beneficios del crecimiento a más peruanos y regiones, “no solamente por un tema de solidaridad sino porque eso generaría un círculo virtuoso que haría que el país aproveche las inmensas riquezas que tiene”.