Aunque inicialmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esperaba un estancamiento de la inversión pública en el 2026, la reciente actualización de proyecciones del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) apunta a un crecimiento de 2.2%.

De acuerdo con el reporte, esta mayor expectativa responde a la mayor provisión de bienes y servicios públicos, la continuidad de los proyectos de inversión y la mayor disponibilidad de recursos para el cierre del año. Sin embargo, para la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), estas recientes previsiones resultan demasiado “optimistas”.

“Nuestra percepción es que los cambios que ha hecho en su último informe el Ministerio de Economía sobre la marcha de la inversión pública es bastante optimista. Antes hablaba de 0% de crecimiento este año, ahora de 2.2% y en el caso del 2027 ahora estima 9.4% y 5.7% en el 2028. La verdad nosotros postulamos que hay dificultades estructurales que no se están resolviendo. Por el contrario, las obras se siguen paralizando a un ritmo bastante mayo r”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Valdivia consideró que esta previsión del MEF estaría asumiendo que la reconstrucción frente al Fenómeno de El Niño se ejecutará con rapidez y fluidez.

“Lo que está apostando el MEF, sobre todo por este crecimiento que esperan para la obra pública, es que la reconstrucción va a ser rápida,y va a haber recursos que hasta ahora no están muy definidos y que, por lo menos en vivienda, no se tienen”, refirió.

Por ahora, el gremio de la construcción advierte que hasta ahora se ha alcanzado un nivel de ejecución presupuestal del 62% y quedarían sin invertirse más de S/ 18 mil millones en proyectos públicos al cierre del 2026.

Según estiman, solo cinco programas terminarían el año ejecutando todo su presupuesto. De ellos el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) y Agua Segura lograrían cerrar su inversión en noviembre, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y Provias lograrían su objetivo al finalizar el año.

En tanto, los programas con menor eficiencia serían Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el del Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).