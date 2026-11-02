El riesgo en la zona norte del Perú se intensifica. “El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la referida zona a partir de la noche [de ayer]”, alertó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de X.

“Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa [Rafael Belaúnde] se dirigió a Tumbes [ayer] para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia [...]”, agregó Fujimori.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

La alerta de la presidenta responde a que, en dicho reporte, supo Gestión, el análisis de las condiciones actuales sugieren una tarde y noche muy lluviosa, con montos superando los 100 milímetros (mm) en varios puntos. El potencial se extiende a la ciudad de Tumbes y a localidades costeras del norte y centro del departamento. Además, se prevé un escenario lluvioso en la sierra y extremo norte de Piura, pero en menor grado.

Lluvias de extrema intensidad podrían provocar inundaciones en la costa de Tumbes y Piura. (Foto: Andina)

Más pronósticos

En esta línea, una alerta “roja” del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó ayer que se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura en las próximas 24 horas.

En la costa de Lambayeque y La Libertad se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, mientras que en la costa centro y sur se presentarían lloviznas localizadas de ligera intensidad.

🌧️ ¡LLUVIAS EN TUMBES Y PIURA! El SENAMHI informa que en la noche de hoy, 01 de noviembre, y la madrugada y primeras horas de mañana, 02 de noviembre, se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas. (1/3) — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

Lluvias intensas en la Costa Norte del Perú, 01 y 02 de noviembre 2026. Fuente: Senamhi

Además, en el informe de perspectivas climáticas, periodo noviembre 2026–enero 2027, también del Senamhi, se menciona que, en la costa norte, que el escenario de lluvias sería superior a lo normal (70%), con la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre, consistentes con el desarrollo de El Niño en curso.

Esto refuerza lo que ya se ha informado en los últimos días. El viernes, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) pronosticó que las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad.

Esta situación, es decir, el golpe de El Niño sobre las dinámicas en el norte, ya habían puesto en jaque a las expectativas empresariales de la zona: las expectativas sobre la economía a corto plazo se deterioraron en septiembre y regresaron a tramo negativo tras 4 meses consecutivos de optimismo.

Hay que recordar que recientemente el BBVA Research ajustó su proyección sobre la economía para este y el próximo año a 2.9%. “Definitivamente El Niño es el principal riesgo que tenemos que enfrentar [...]”, declaró Hugo Perea, economista jefe de la entidad financiera.

Arroz y papa bajo la mira

Ya se ha mencionado que el agro es uno de los sectores más golpeados como consecuencia de El Niño. Pero, vale la pena hacer un zoom al arroz, el principal cultivo del país, que tiene plantaciones en la costa norte.

En Tumbes y Piura, por ejemplo, se registrarían precipitaciones localizadas que provocarían alta incidencia de plagas como la ‘mosquilla’ que afectarían las plántulas y macollos, mientras que el almacenamiento de agua en los reservorios de Poechos y San Lorenzo sigue siendo favorable para el inicio de la campaña arrocera.

En el valle Chancay-Lambayeque, las condiciones climáticas previstas serían favorables para el crecimiento vegetativo en los valles de La Leche y Zaña. Sin embargo, no se descarta mayor riesgo fitosanitario por las condiciones térmicas más cálidas y mayor humedad ambiental debido al aumento de la intensidad de las precipitaciones a partir de este mes.

El arroz es el principal cultivo del país y hay hectáreas en la zona corta norte. Foto: GEC.

Sobre la papa, el segundo cultivo más relevante en Perú, a diciembre predominarían niveles de riesgo bajo y medio, con algunos sectores puntuales de riesgo alto en determinados valles agrícolas.

El incremento estacional de las temperaturas podría elevar la demanda hídrica y acelerar el desarrollo fenológico. En plantaciones que se encuentren en crecimiento vegetativo o tuberización, los déficits de humedad podrían limitar el desarrollo de los tubérculos; mientras que temperaturas elevadas podrían generar condiciones menos favorables para la tuberización, especialmente en las siembras tardías.