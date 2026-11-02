El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile y considerado uno de los lugares más secos del mundo, es desde hace semanas una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, gracias a las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno en el hemisferio sur.

El llamado desierto florido es un espectáculo único en el mundo, que este año vive uno de sus episodios más intensos y extensos desde 1997, debido al fenómeno meteorológico de El Niño.

Más de 200 especies nativas, como la añañuca, la garra de león, la pata de guanaco y la flor del jote, visten el suelo rojo y rocoso del desierto, situado entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, a lo largo de unos 1.600 kilómetros por la costa norte de Chile.

El promedio anual de lluvias en esta zona sin El Niño es de dos milímetros de agua, pero este año se han registrado entre julio y septiembre precipitaciones récord en varias localidades, como Vallenar, donde cayeron hasta 183.5 mm.

Además de la floración, las tormentas también han dejado inundaciones y aluviones en varias zonas del norte chileno, con decenas de viviendas afectadas.

El Niño, un fenómeno climático natural en el que las aguas de superficie del Océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo, altera las pautas meteorológicas en todo el mundo y provoca episodios meteorológicos extremos.

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el desierto florido cubre este año un equivalente al 23 % de la región de Atacama, lo que equivale 17,000 kilómetros cuadrados y lo convierte en uno de los eventos más extensos de las últimas décadas.

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Las miles de semillas de flores, bulbos y rizomas permanecen dormidos o en estado de latencia bajo la arena seca durante todo el año en la tierra, a la espera de las lluvias invernales.

Galápagos afectada por El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador coordinó este domingo el envío de otras 7.6 toneladas de ayuda humanitaria a las islas Galápagos, donde las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado una persona fallecida y unas 2,000 afectadas.

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó en su cuenta de X que se ha organizado un segundo vuelo desde Ecuador continental con 267 kits de primera respuesta, 53 kits de artículos para dormir, 101 camas y ocho cajas de medicamentos.

Este nuevo envío, realizado en colaboración con las Fuerzas Armadas, se suma a las diez toneladas de asistencia humanitaria enviadas previamente para los afectados.

Las autoridades declararon el sábado la emergencia en la isla de Santa Cruz, la más afectada por las precipitaciones, que provocaron inundaciones, daños en viviendas e infraestructura y obligaron a evacuar decenas de personas.

Este domingo, fuentes del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Santa Cruz confirmaron a EFE que las lluvias habían disminuido su intensidad y que entre 80 y 100 personas permanecían alojadas en un albergue temporal, mientras que el resto de los evacuados había sido acogido por familiares y amigos.

Previsión de lluvias en Ecuador

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador emitió este domingo una nueva advertencia por lluvias y tormentas en Ecuador, vigente hasta las 10:00 (15:00 GMT) del miércoles 4 de noviembre, especialmente en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y en las islas de Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos.

También se prevén fuertes lluvias en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena, en la andina Pichincha, cuya capital es Quito, y en sectores occidentales de Galápagos. Otras áreas de la Sierra y Amazonía tendrán precipitaciones moderadas o lloviznas.

El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile y considerado uno de los lugares más secos del mundo, es desde hace semanas una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, gracias a las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno en el hemisferio sur. Foto: EFE/ Sebastián Silva

Inundaciones repentinas en Arizona y Colorado

Una nueva ronda de fuertes lluvias desató inundaciones repentinas y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones el domingo en una amplia franja del suroeste de estados Unidos, incluida una localidad montañosa de Colorado que tomaba medidas ante la posibilidad de que un río alcance niveles históricos. En tanto, los residentes de esta región normalmente árida se enfrentan con más ríos y arroyos desbordados.

En el suroeste de Colorado, las autoridades de la localidad de Pagosa Springs advirtieron en Facebook sobre posibles “inundaciones catastróficas”, debido a los pronósticos de que que el río San Juan alcance un máximo superior a los 5.8 metros (19 pies) a eso de las 11:00 de la noche del domingo.

“Para poner esa previsión en perspectiva: durante la devastadora inundación de 1911 que arrasó con la mayor parte de lo que existía como el pueblo de Pagosa en ese momento, el río San Juan alcanzó un máximo de aproximadamente 5,.4 metros (17.8 pies)”, señaló el Departamento de Policía del condado de Archuleta en Facebook. “Este es un evento de inundación potencialmente catastrófico. Se anticipan daños extensos”.

Las autoridades en la localidad turística de Sedona, Arizona, ordenaron la evacuación inmediata de residentes a las zonas cercanas a Oak Creek debido al rápido aumento en los niveles de inundaciones, las cuales dejaron a varias personas atrapadas al interior de sus viviendas. Funcionarios en el poblado cercano de Camp Verde también emitieron una orden de evacuación para residentes cerca del río Verde, el arroyo West Clear Creek y el arroyo Wet Beaver.

Arizona podría recibir el equivalente a 2 o 3 meses de lluvia en dos días.

“Recibiremos dos o tres meses de lluvia en el lapso de un par de días”, indicó Aaron Hardin, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tucson, sobre las condiciones que han provocado inundaciones repentinas, posibles crecidas de ríos y rescates en botes rápidos en Tucson, a unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de Sedona.

La más reciente ronda de intensas lluvias comenzó la noche del sábado y se anticipa que provoque inundaciones repentinas en zonas ya saturadas hasta el lunes. El servicio meteorológico estima que podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región, impulsadas por una serie de sistemas de tormentas del Pacífico.

Elaborado con información de la agencia EFE y AP