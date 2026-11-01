Un huaico de gran magnitud provocó graves daños en vehículos de carga pesada y bloqueó la carretera Federico Basadre, en el tramo que conecta Tingo María con Aguaytía y Pucallpa, durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre.

Según reportaron medios locales en redes sociales, el deslizamiento se registró a la altura del caserío Santa Rosa, cerca de Puente Chino, donde varios transportistas permanecían varados desde la noche anterior debido a la caída de tierra y lodo sobre la vía.

La emergencia se agravó cuando un segundo desprendimiento de material del cerro cayó sobre las unidades estacionadas. La fuerza del derrumbe habría aplastado y provocado el vuelco de varios vehículos pesados, ocasionando considerables daños materiales.

MTC desplegó maquinaria pesada

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desplegó maquinaria pesada para atender la emergencia en Ucayali.

Así lo informó el titular del MTC, José Angello Tangherlini Casal, quien agregó que los trabajos de limpieza se realizan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad del terreno.

En declaraciones a Canal N el ministro de Transportes y Comunicaciones remarcó que el deslizamiento de lodo y piedras se produjo durante la madrugada de hoy y afectó aproximadamente 140 metros lineales de la vía, luego del desprendimiento de una gran masa del talud superior.

Precisó que la carretera viene siendo atendida por administración directa mediante la Unidad Zonal Ucayali de Provías Nacional. Como parte de la respuesta inmediata, dos cargadores frontales ya realizan labores de remoción del material acumulado, mientras se trasladan tres volquetes adicionales y dos excavadoras para acelerar la limpieza.

El titular del MTC agregó que también se coordina el traslado de maquinaria pesada desde la ciudad de Tingo María (Huánuco), con el propósito de intervenir desde ambos extremos de la zona afectada por el huaico.

El ministro Tangherlini sostuvo que las labores se desarrollan con precauciones especiales porque el desplazamiento del talud ha sido continuo y el terreno presenta condiciones de inestabilidad, lo que representa un riesgo para los trabajadores que intervienen en la emergencia.

Tangherlini Casal anunció que en las próximas horas se trasladará a la zona para evaluar directamente la magnitud de los daños y determinar las acciones necesarias para restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Respecto a la circulación vehicular, indicó que existe una ruta alterna cuyo desvío se encuentra en proceso de habilitación y autorización. Añadió que se coordinan las condiciones para facilitar el paso del transporte de carga pesada que traslada insumos necesarios para la población.

MTC despliega maquinaria para liberar vía Federico Basadre tras caída de huaico. Foto referencial: Andina

MTC identifica puntos críticos ante temporada de lluvias

Consultado sobre la capacidad de respuesta frente a nuevos deslizamientos durante los próximos meses, el ministro señaló que Provías Nacional identificó previamente puntos críticos en la red vial nacional donde podrían registrarse emergencias por las lluvias.

En ese sentido, sostuvo que la entidad cuenta con maquinaria pesada ubicada de manera permanente en zonas consideradas de alto riesgo y que, además, está alquilando equipos para acelerar las intervenciones cuando se presentan derrumbes.

Como ejemplo, mencionó el tramo Atico - Ocoña, en la carretera Panamericana Sur, región Arequipa, donde también se producen de forma continua deslizamientos de terreno. Según indicó, la maquinaria dispuesta en ese sector permite restablecer el tránsito en un plazo máximo de tres horas.

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El ministro afirmó que la estrategia del sector busca mantener equipos disponibles en los puntos críticos y responder con rapidez para liberar las carreteras y reducir las interrupciones que afectan a la población y al transporte de mercancías.